Fabelweg Falkenflug bei Homberg (Efze)

Von: Daniel Blöthner

Tolle Aussichten und viele Vogelarten bietet der Fabelweg Falkenflug. © Katrin Anders

Der Wanderweg Falkenflug bei Homberg (Efze) bietet eine ganz prächtige Aussicht. Wie ein Falke überschaut man von oben in die sich zur Waberner Senke hin öffnende Landschaft westlich des Naturparks Knüll.

In der Ferne werden die Hügel des Kellerwalds sichtbar. Über den Homberger Burgberg hinweg weitet sich ein fabelhafter Ausblick in den Knüll. Der Spazierweg verläuft durch Felder, vorbei an Obstbaumbeständen und Hecken. Eifrige Wanderer durchstreifen das Naturschutzgebiet „Mosenberg“.

Die wunderschönen artenreichen Wiesenflächen entstanden durch die historische Nutzung des Gebietes als Waldweide. Faszinierend ist auch der klippenartige Basaltschutthang unweit der Sauerburg. Er ist umgeben von einem artenreichen Eichen-Hainbuchenwald. Mit etwas Glück lassen sich Blicke auf Wanderfalken und Schwarzspechte oder gar einen Neuntöter erhaschen. Die Beobachtung dieser Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung ist das Bewandern des Fabelweges Falkenflug allemal wert. Wie ein Wächter thront die Schutzhütte am Hofgut Sauerburg über dem Wanderweg.

Geologische Highlights und Ruhe in der Natur lassen sich beim Falkenflug genießen. © Katrin Anders

Tourdaten Rundtour | mittel

Länge 5,4 km

Zeit 1:40 h

Steigung 100 m

Gefälle 100 m Startpunkt der Tour

Wanderparkplatz Freibad Am Erleborn, Homberg (Efze) Entdeckungen in der Nähe

Freibad am Erlenborn Besonderheiten der Tour

Geologische Highlights Wegbeschaffenheit

100 % Naturnah