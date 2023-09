Fabelweg Geheimnosvoller Sebbel bei Ottrau

Von: Daniel Blöthner

Der Geheimnisvolle Sebbel hat viele Überraschungen parat. © Katrin Anders

Verwunschen liegt der Sebbelsee im Wald. Die dicht stehenden Bäume, Felsvorsprünge und eine kleine Halbinsel verleihen dem in einem ehemaligen Basaltsteinbruch gelegenen Teich eine ganz besondere Stimmung.

Baden kann man hier nicht, am Ufer des Sebbelsees lädt jedoch eine Ruhebank zum Innehalten und in unmittelbarer Nähe eine Picknickhütte zu einer Rast ein.

Der Premiumspazierweg führt vom See aus rund um den 394 Meter hohen Sebbel. Zumeist bleibt man im Wald, teilweise durchquert der Weg recht alte Baumbestände. Am Waldrand öffnet sich der Blick in ein schönes Wiesental und auf den Bach Otter. In der Ferne sind der Bahnhof Ottrau sowie der Rimberg zu sehen. Vor Kurzem startete am Geheimnisvollen Sebbel bei Ottrau auch ein Theaterstück als Pilotprojekt. Frau Doktor STEIN und Erfinder Professor EIN stehen im Stück vor einer bahnbrechenden Erfindung. Doch haben sie die Rechnung ohne Koboldin ZAPF gemacht. Womöglich dient der ausgewählte Spielort am Wanderweg auch in Zukunft als Theaterbühne?

Auch im Herbst bietet der Fabelweg ganz tolle Ausblicke. © Katrin Anders

Tourdaten Rundtour | mittel

Länge 6,5 km

Zeit 3:00 h

Steigung 70 m

Gefälle 70 m Startpunkt der Tour

Wanderparkplatz Sebbelsee Entdeckungen

Geführte Wanderung

Freibad Ottrau Besonderheiten der Tour

Geologische Highlights