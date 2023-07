Fabelweg Goldborn bei Oberaula

Von: Daniel Blöthner

Der Goldborn in Oberaula bietet eine erholsame Tour. © Judith Walz

Der Wanderweg Goldborn nach Aula und Osterbach. Entspannte Wald- und Wiesenwege laden zum Erkunden der näheren Umgebung ein, um die Details in der Natur zu entdecken.

Sanfte Täler und Höhenzüge werden bei diesem Wanderweg überwunden und bieten Aussicht Richtung Wasserkuppe und Rosental. Der Hollenbachteich lädt zudem dazu ein, inne zu halten und die Gedanken schweifen zu lassen. Alle hundert Jahre soll sich einem Sonntagskind am sagenumwobenen Goldborn eine Jungfrau zeigen und mit Gold beschenken. Wenn an der Sage etwas dran ist, können glückliche Wanderer also neben einer erholsamen Wandertour auch ein wenig Reichtum erhalten. Ansonsten versorgte die Quelle die Oberaulaer lange Zeit mit frischem Trinkwasser. Heutzutage plätschert sie vor sich hin und lädt zum Verweilen ein.

Schöne Aussichten gibt es beim Goldborn garantiert. © Judith Walz

An der Teichstraße gibt es übrigens ein Hörerlebnis Goldborn. Dieses kann mittels der App der Deutschen Märchenstraße angehört werden. Die App soll darüber hinaus Fabula auf dem Bildschirm erscheinen lassen. Die MP3-Datei kann alternativ aber auch über die Website des Naturparks Knüll heruntergeladen werden.

Tourdaten Rundtour | mittel

Länge 8,67 km

Zeit 3:00 h

Steigung 160 m

Gefälle 160 m Startpunkt der Tour

Parkplatz am Osterteich, Teichstraße, Oberaula Infrastruktur

E-Bike-Ladesäulen an der Gemeindeverwaltung und am Parkhotel zum Stern Oberaula Besonderheiten der Tour

Aussichtsreich / Geologische & Botanische Highlights