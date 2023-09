Fabelweg Herzberger Ritter bei Breitenbach am Herzberg

Wanderweg mit Ritterburg

+ © Judith Walz Die imposante Burg Herzberg liegt auf dem Fabelweg Herzberger Ritter und bietet sich für eine Rast oder auch einen Abstecher ins Mittelalter an. © Judith Walz

Ausgedehnte Wälder, Felder mit Hecken und Feldrainen und gemütliche Wiesentäler bilden einen fabelhaften Querschnitt durch die wunderschöne, geruhsame Landschaft im südlichen Knüll.

Schon von Weitem grüßt die Burg Herzberg den Wanderer vom Gipfel herab. Wunderschöne Ausblicke auf den Rimberg und andere umliegende Erhebungen sowie in die Ferne Richtung Rhön belohnen für manchen zurückgelegten Höhenmeter. Wer Ruhe vom Alltagsstress sucht, ist hier genau richtig. Nur an der bei Ausflüglern beliebten Burg geht es etwas trubeliger zu. In den alten Gemäuern der größten Höhenburg Hessens fühlt man sich schnell in die Zeit der Ritter zurückversetzt. Verschiedene Kerker, ein Gerichtssaal, ein Rittersaal und mehr lassen sich auf der Burg besuchen und bieten somit eine gute Abwechslung zum Wandern des langen Fabelweges “Herzberger Ritter”. Mit etwas Glück kann man hier an manchem Festtag sogar noch einem echten Ritter begegnen.

An der Portaltafel des Fabelwegs „Herzberger Ritter“ können Sie mit Hilfe der App der Deutschen Märchenstraße Fabula erscheinen und sich verzaubern lassen.

+ Auf den knapp 14 Kilometern Rundtour gibt es viel zu entdecken. © Judith Walz