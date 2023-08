Fabelweg Hoher Knüll am Knüllköpfchen

Von: Daniel Blöthner

Schöne Aussichten in die ferne Landschaft bietet der Hohe Knüll am Knüllköpfchen. © Katrin Anders

Los geht‘s unterhalb des August-Franke-Turms am Knüllköpfchen, dem mit 634 Metern höchsten Punkt der Wanderung. Von dort führt der Weg durch ruhige Wälder, über Offenland und durch Bachtäler.

Zwischendurch erlebt man immer wieder fabelhafte Fernsichten: Eisenberg- und Rotenburgblick, im Westen entdeckt man den Kellerwald und im Osten den Monte Kali.

Unterwegs auf dem Fabelweg Hoher Knüll am Knüllköpfchen trifft man auf so manchen bemerkenswerten Flurnamen. Sie erzählen von Auffälligkeiten oder Ereignissen auf jenem Stück Land. So soll es im Hasenstrauch früher besonders viele Hasen gegeben haben …

In der Nähe der heutigen Ochsenstallhütte wurden früher Ochsen gehalten, wenn sie zum Abweiden der Felder in diese Höhen getrieben wurden.

An der Portaltafel des Fabelwegs „Hoher Knüll“ können Sie mit Hilfe der App der Deutschen Märchenstraße Fabula erscheinen und sich verzaubern lassen.

Auf 634 Metern ist der höchste Punkt der Wanderung. Bis dahin geht es auch durch ruhige Wälder. © Judith Walz

Tourdaten Rundtour | mittel

Länge 8,92 km

Zeit 4:00 h

Steigung 140 m

Gefälle 140 m Startpunkt der Tour

Wanderparkplatz am Knüllköpfchen Entdeckungen

August-Franke-Turm

Borgmannturm

Hörerlebnis Fabula „Der Bulle auf der Stadtmauer” Besonderheiten der Tour

Aussichtsreich / Geologische Highlights