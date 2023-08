Fabelweg Kin Orem bei Riebelsdorf

Von: Daniel Blöthner

Der Kin Orem beginnt mit einem steilen Anstieg. © Judith Walz

„Kein Atem“ bedeutet der Name dieses Premiumspazierweges auf Hochdeutsch. Keine Sorge – ganz so steil wird es auf dieser kleinen Spazierrunde nicht. Ist die Steigung einmal geschafft, so heißt es durchatmen - der Ausblick über die Stadt Neukirchen und ins Schwalmbecken ist fabelhaft!

Bei guter Sicht lässt sich beim Wandern im Hintergrund der Kellerwald erkennen. Auf dem Sprenzigköpfchen erhaschen findige Entdecker vielleicht einen Blick auf ein Flugzeug, das vom nahen Modellflugplatz aus gestartet ist. Gerade für Wanderanfänger bietet sich der Kin Orem aufgrund seiner überschaubaren Länge bestens an. In rund einer Stunde kann viel gesehen werden.

Größtenteils über Felder und offenes Terrain lohnt sich diese Runde vor allem im Winter oder wenn im Frühjahr die Sehnsucht nach den ersten Sonnenstrahlen am größten ist. Im Sommer empfiehlt sich für alle Wanderer des Kin Orem bei Riebelsdorf eine Kopfbedeckung als Schutz vor der strahlenden Sonne.

Auch zu kälteren Jahreszeiten kann sich der Kin Orem lohnen. © Björn Diebel

Tourdaten Rundtour | leicht

Länge 3,63 km

Zeit 1:00 h

Steigung 60 m

Gefälle 60 m Startpunkt der Tour

Parkplatz am DGH Riebelsdorf Entdeckungen

Kneipp-Kurgarten im Kneippkurort Neukirchen Besonderheiten der Tour

Aussichtsreich / Geologische Highlights