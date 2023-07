Fabelweg Mühlengrund bei Seigertshausen

Der Mühlengrund bei Seigertshausen bietet viel rund um Wasser. © Judith Walz

Am Wanderweg Mühlengrund bei Seigertshausen gibt es gleich zwei Mühlen, die während des Ausflugs bestaunt werden dürfen. Doch auch darüber hinaus gibt es viel zu entdecken hinsichtlich der Energieerzeugung durch Wasserkraft.

Die Hergertsmühle wird von einem regionalen Wanderverein genutzt und ist daher umso mehr ein Anziehungspunkt für Wanderfreunde. Fast wie in einem verwunschenen Wald führt die Tour auf kleinen Pfaden über schmale Brücken sogar an einigen Waldteichen vorbei. Zum Teil plätschert die Steina neben dem Weg vor sich hin. Neben der Hergertsmühle wird auch der Daubenmühle ein Besuch abgestattet und ein Blick in Richtung Klaushof spendiert. Im Norden der Strecke gibt es schöne Aussichten nach Obergrenzebach und zum Kellerwald. Davor liegt übrigens noch die Bücklingsmühle. Das Knüllköpfchen lässt sich über Seigertshausen hinweg im Osten erkennen.

Tolle Aussichten und einige Mühlen finden sich im Mühlengrund. © Katrin Anders

Somit bietet der Wanderweg Mühlengrund bei Seigertshausen eine wunderbare Vielfalt im Zentrum des Knülls. Auch auf diesem Wanderweg können sich technikbegeisterte Wanderfreunde mit der App der Deutschen Märchenstraße mit den erscheinenden Fabula einen Hauch von Zauberei abholen.

Tourdaten Rundtour | leicht

Länge 8,57 km

Zeit 3:30 h

Steigung 90 m

Gefälle 90 m Startpunkt der Tour

