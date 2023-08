Fabelweg Schlossbrunnenweg bei Wallenstein

Auf dem kurzen Spazierwanderweg rund um Burg Wallenstein erlebt man ein malerisches Wiesental, schöne Waldwege und herrliche Ausblicke! Der kurze Rundwanderweg im Naturpark Knüll beginnt unterhalb der Burg Wallenstein.

Entlang überwiegend naturnaher Wege wechseln auf dem Schlossbrunnenweg in kurzer Folge die Landschaftsbilder. Vom waldgesäumten Wiesental, vorbei am Quellteich, über weichen Waldboden und Waldrandwege erreicht man den Schlossbrunnen. Dieser versorgte einst die Burg Wallenstein mit Frischwasser – bei genauem Hinsehen kann man noch heute das alte Leitsystem erahnen.

Leicht abenteuerlich, aber auf gesichertem Weg, wird es bei der Überquerung eines Taleinschnittes mit kleinem plätscherndem Bach. Unter einer großen Eiche am Wegesrand lässt sich fabelhaft der Blick in die Landschaft und hinüber zum absoluten Highlight des Weges genießen: der Burg Wallenstein. Die romantische Ruine ist selbst Teil des Weges. Von deren Burghof und Burgturm bietet sich eine herrliche Aussicht in die Umgebung und auf den beschaulichen Ort Wallenstein.

Es empfiehlt sich, der Strecke entgegen dem Uhrzeigersinn zu folgen – vorbei am Strandbad No. 1 hinaus ins Wiesental.

Tourdaten Rundtour | leicht

Länge 4,8 km

Zeit 1:20 h

Steigung 130 m

Gefälle 130 m Startpunkt der Tour

Wanderparkplatz an der Burgruine Wallenstein. Burgstraße in 34593 Wallenstein Entdeckungen

Burgruine Wallenstein

Naturschwimmbad Wallenstein

Naturparkführungen 800 Jahre Wallenstein Besonderheiten der Tour

Aussichtsreich Wegbeschaffenheit

90% Naturnah / 10% Asphalt