Fabelweg Schwan am Silbersee in Frielendorf

Von: Daniel Blöthner

Mit etwas Glück lässt sich am Silbersee auch ein Schwan erblicken. © Katrin Anders

Fabelhafte Ausblicke bieten sich in der vom ehemaligen Braunkohletagebau geprägten Landschaft rund um den Silbersee. Ob vom „Roten Küppel“ über das Ohetal bis zum Kellerwald oder von der „Bergmanns-Ruh“ in Richtung Lanertshausen und Lenderscheid – hier kann das Auge in die Ferne schweifen.

Wer unterwegs genau hinschaut, erkennt in der Landschaft am Fabelweg “Schwan am Silbersee” die Spuren der Vergangenheit. Der Bergbaulehrpfad, dem dieser Premiumwanderweg teilweise folgt, lässt im Zechengelände die bergbauliche Geschichte dieses Ortes lebendig werden. Aber auch die Landschaft selbst vermag so einiges zu erzählen: So bedeckt junger Pionierwald ehemals vom Bergbau zerwühlte Erde, während alte Buchenwälder vom Abbau verschont blieben.

Früher Braunkohlegrube, heute See und beliebtes Ausflugsziel - im Sommer tummeln sich am Silbersee die Badegäste, still und beschaulich liegt er im Winter da. Mit etwas Glück entdeckt man den Silbersee-Schwan, der elegant seine Kreise zieht.

An der Portaltafel des Fabelwegs „Schwan am Silbersee“ können Sie mit Hilfe der App der Deutschen Märchenstraße Fabula erscheinen und sich verzaubern lassen.

Über Stock und Stein geht es teilweise auf dem Fabelweg am Silbersee. © Rotkäppchenland

Tourdaten Rundtour | mittel

Länge 9,4 km

Zeit 3:00 h

Steigung 150 m

Gefälle 150 m Startpunkt der Tour

Wanderparkplatz Silbersee, Frielendorf Entdeckungen

Wildpark Knüll

Freibad Ziegenhain

Erlebniswelt Silbersee

Hörerlebnis Fabula “Schwan am Silbersee” Besonderheiten der Tour

Geologische Highlights