Fabelweg Tanzplatz bei Oberaula

Von: Daniel Blöthner

Der Fabelweg Tanzplatz bei Oberaula besticht durch alte Bäume, tolle Aussichten und die schöne Natur. © Judith Walz

Die sanften Waldwiesentäler von Oster- und Berschbach vermitteln Ruhe, während von den Höhenzügen schöne Ausblicke über Oberaula und zum Eisenberg sichtbar werden.

Herzstück der Runde ist der am Waldrand gelegene Tanzplatz von Oberaula. Ein Ort mit langer Tradition! Nicht nur, dass es hier ein bronzezeitliches Hügelgrab gibt. Auch eine Linde und eine jahrhundertealte Eiche könnten sicherlich viele Geschichten über längst vergangene Zeiten, Feste und Tänze erzählen. Auch heute noch erklingt hier hin und wieder Musik.

Ein anderes Kleinod am Fabelweg „Tanzplatz” in Oberaula ist der Nöllwald – im Frühsommer ist er geschmückt mit den fabelhaft zarten Gebilden heimischer Orchideen. Erkennbar wird er durch den Gedenkstein und Mammutbaum zum Andenken an Werner Strotjohann, den ehemaligen Vorsitzenden des Knüllgebirgsvereins.

Durch den gemeinsamen Startpunkt mit dem Fabelweg „Goldborn” können Wanderer an der Portaltafel mit Hilfe der App der Deutschen Märchenstraße Fabula erscheinen und sich verzaubern lassen.

Im Waldstück des Fabelweges lassen sich auch kleine Überraschungen entdecken. © Judith Walz

Tourdaten Rundtour | mittel

Länge 6,56km

Zeit 2:30 h

Steigung 170 m

Gefälle 170 m Startpunkt der Tour

Parkplatz am Osterteich, Oberaula, Teichstraße Entdeckungen

Seepark Kirchheim

Ibrakuppe Besonderheiten der Tour

Aussichtsreich / Geologische Highlights