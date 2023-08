Fabelweg Wunderbares Waldbad bei Großropperhausen

Von: Daniel Blöthner

Beim Fabelweg Wunderbares Waldbad gibt es auch Tiere zu bestaunen. © Katrin Anders

Sanfte Hügel, geringe Steigungen und dabei ein weiter Blick in die offene Kulturlandschaft – bei diesem Fabelweg bei Großropperhausen kann man die Seele baumeln lassen.

Am Ausgangspunkt des Fabelweges Wunderbares Waldbad am Gutshof mit Akademie und kleiner Kapelle lässt sich direkt innere Einkehr finden. Ebenso gemütlich geht es auf der leichten Rundtour weiter. Immer entlang des Waldes und durch Felder passiert man auf der Wanderung Ochsenberg und Leidenberg und durchstreift das Himmerich-Tal. Wandernde erleben eine fabelhaft abwechslungsreiche Kulturlandschaft, so kleinteilig, wie man sie selten findet.

Man kann die Ruhe genießen, die frische Luft atmen und im Duft des Waldes baden. Hier bekommt man eine Auszeit von der Zivilisation und entspannt mit allen Sinnen. Der Fabelweg Wunderbares Waldbad führt nur an ganz wenigen Stellen direkt durch den Wald, eher streift er den Waldrand bzw. führt durchs Offenland. Wanderfreunde nehmen eine Auszeit von der Zivilisation und genießen die Nähe zur Natur.

Erholung garantiert!

Naturnahe Erholung wird auf diesem Fabelweg groß geschrieben. © Katrin Anders

Tourdaten Rundtour | leicht

Länge 7,35km

Zeit 2:30 h

Steigung 90 m

Gefälle 90 m Startpunkt der Tour

Parkplatz in Großropperhausen über Straße „Im Feld” Entdeckungen

Erlebniswelt Silbersee

Kunst- und Werkhof Großropperhausen

Naturparkführung „Wasser ist Leben”

Kapelle an der Gutshofakademie Großropperhausen Besonderheiten der Tour

Kleinteilig strukturierte Kulturlandschaft

Feldhecken

Damwildgehege