Fahrzeugschau der Mückenstürmer 2-Takter in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Karsten Speck, TV-Entertainer und Darsteller der Bad Hersfelder Festspiele, war begeistert – und traurig zugleich, weil er am Samstag, 7. September, nicht in der Stadt sein kann: Denn an diesem Tag findet am Sportplatz Eichhof eine Fahrzeugschau für zwei- und vierrädrige Young- und Oldtimer statt.

Die Veranstaltung trägt den Namen „Ein Kessel Buntes“ wie die Samstagsabend-Show, die Speck einst moderierte. Die Vielfalt der angekündigten Fahrzeuge überzeugte Speck beim Vorab-Besuch von der Namensgebung.

Ausrichter sind die Mückenstürmer 2-Takter. „Sie haben sich zur Teilnahme an den Mückenstürmer Classics gegründet und sind leidenschaftliche Fans von motorisierten Young- und Oldtimern aller Art“ erklärt Björn Diegel. Kai-Uwe Müller berichtet: „Bei einer gemeinsamen Ausfahrt kam die Idee, den Berliner Mauerfall vor 30 Jahren auf diese Art zu feiern.“

„Auf zahlreichen Veranstaltungen, wie etwa dem ersten in Hessen ausgetragene 50ccm-Marathon (225 Kilometer und 3250 Höhenmeter) haben wir viele Freundschaften mit anderen Fahrern geschlossen, die jetzt gerne nach Bad Hersfeld kommen“, so Marc Eidam.

Um 12 Uhr geht es los mit Mittagessen und Eintreffen der Fahrzeuge, ab 14 Uhr ist eine zweistündige Ausfahrt geplant mit anschließender Prämierung der schönsten Fahrzeuge. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Grill und Theke sind ab 12 Uhr geöffnet. Ab 20 Uhr startet dann die Disco, bei der Musik aus den vergangenen 30 Jahren aufgelegt wird.

„Es sind alle eingeladen, die sich für Fahrzeuge interessieren, gerne fahren, Spaß und Freude am Feiern haben“, sagt Michael Schneider. Weitere Infos: www.mueckenstuermer2takter.com (red)

