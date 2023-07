Festival-Auftakt am Herzberg: Gute Laune, gute Musik und gutes Curry

Post-Rock aus Münster: Long Distance Calling waren mit ihrem instrumentalen Post Rock die große Überraschung zur Eröffnung. Ihre große Kunst: Sie spielen Instrumentals, zu denen man automatisch eine Stimme im Kopf hört, weshalb man dieses Genre auch „Bands ohne Sänger“ und nicht Instrumentalband nennt. © Willie Ditzel

Das Herzberg-Festival ist mittlerweile in vollem Gange. Zum Auftakt tanzten die Besucher im Regen. Aber das tut der guten Stimmung in Breitenbach am Herzberg keinen Abbruch.

Breitenbach/H. – Als das Burg-Herzberg-Festival 2023 am Donnerstagnachmittag um 13.30 Uhr offiziell eröffnet wurde, ging über dem Gelände am Fuß der Burg der erste Regenschauer seit Tagen nieder und hielt fortan mal mehr, mal weniger stark an. Damit war zwar die akute Waldbrandgefahr vom Wochenanfang gebannt, es war aber auch klar, dass fortan statt „much love“ eher „Matsch love“ angesagt ist.

Wie würden seit nunmehr 54 Jahren große Rockfestivals im Regen eigentlich verlaufen, wenn es in Woodstock nicht geregnet hätte? „Wenigstens an einem Tag gehört doch Regen einfach dazu“, sagt Oliver (26) aus Berchtesgaden. Es wird laut Wettervorhersage wohl nicht bei diesem einen Tag bleiben. „Das wäre nicht nötig, aber was willste machen?“

Gut vorbereitet und gut gelaunt: Eigentlich sieht man nur der Bekleidung von Moritz, Lukas und Sarah aus Rosenheim an, dass es regnet. Ihre Laune könnte im Sonnenschein kaum besser sein. © Willie Ditzel

Die bei nasskaltem Wetter eher unangenehme Aufgabe des Festival-Openers erledigte die Liedermacherin Cynthia Nickschas souverän und liebevoll. „Lachend durchs Leben gehen, ist irgendwie weniger schlimm“ lautet es im Refrain ihres Songs „Tanz!“. Sie zog ihre Jacke aus und sagte zu den Fans vor der Bühne: „Schaut, es ist doch alles gar nicht so schlimm.“

Auch die Caterer entlang der Festivalwiese können nicht klagen. Kalte Witterung macht hungrig auf warmes Essen. Am Stand von Festival-Institution „Rishi’s Taste of India“ treffen wir bei einem Curry Noah (23) und Zoe (24) aus dem Saarland, beide Festival-erfahren. „Früher war ich mit meinen Eltern hier, heute mit meiner Freundin, sagt Noah, „meine Eltern sind aber auch irgendwo da oben in Freak City“. Gemeint ist das große Camping-Gelände.

Und Zoe erzählt uns, dass Festival-Opener Cynthia Nickschas ihr erstes Konzerterlebnis war. „Da war ich Zwölf.“ Rishi’s indisches Essen kennt sie auch von anderen Festivals.

Statt „Here comes the Sun“ von den Beatles „Here comes the Rain again“ von den Eurythmics. Die Feuchtigkeit und ein Temperatursturz sorgten am Eröffnungstag für ein noch engeres Zusammenrücken in der Community. © Willie Ditzel

Ebenfalls seit ihrer Kindheit kommt Kaja (29), aus Kassel und Prototyp eines Hippie-Mädchens, mit ihren Eltern „zum Berch“. Inzwischen ist ihr Ehemann hinzugekommen. Die Familie reist immer noch gemeinsam. Spätestens Fatoumate Diawara aus Mali, heute in Paris lebend, weil sie trotz der Scharia in ihrem Heimatland singt und deshalb in Afrika gefährdet ist, ließ mit ihrer Gesangs- und Tanzshow am Abend jeden Regentropfen vergessen.

Mit Sicherheit der heißeste Act des Eröffnungstages, an dem es aber auch noch eine große musikalische Überraschung gab: Long Distance Calling, eine deutsche Post-Rock-Band aus Münster, haben sich an die Spitze der „Bands ohne Sänger“ gespielt. „Wie die Kings of Leon, nur ohne Vocals“ ruft ein begeisterter Zuschauer seinen Freunden zu. Stimmt! (Willie Ditzel)