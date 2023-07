Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude

Von: Carolin Eberth, Thomas Klemm

Teilen

Höhepunkt der Kirmes in Niedergude war der Festzug am Sonntagnachmittag. Auf der 500 Meter langen Strecke zwischen Mühlenstraße und Kirche zogen achtzehn Wagen beziehungsweise Fußgruppen durch den Ort und unterhielten mit teils einstudierten Stücken die Zuschauer. Vom Start des Festzugs in Niedergude bis zur Auflösung verging eine Stunde. Veranstalter der diesjährigen Kirmes war der Fußballverein SG Gudegrund. Von Donnerstag bis Sonntag ging auf dem Festplatz Niedergude die Post ab. Und nach dem Festzug klang die Kirmes bei guter Unterhaltung durch die Original Linden Musikanten hier auch aus.

1 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

2 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

3 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

4 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

5 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

6 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

7 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

8 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

9 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

10 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

11 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

12 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

13 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

14 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

15 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

16 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

17 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

18 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

19 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

20 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

21 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

22 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

23 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

24 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

25 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

26 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

27 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

28 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

29 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

30 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

31 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

32 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

33 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

34 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

35 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

36 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

37 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

38 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

39 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

40 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl

41 / 41 Festzug als Kirmes-Höhepunkt: Achtzehn Gruppen zogen durch Niedergude © Stefan Kost-Siepl