Feuer in Meeschendorf war keine Brandstiftung

Teilen

Ziemlich runtergekommen: Die ehemalige Erholungsstätte des Landkreises Hersfeld-Rotenburg in Meeschendorf auf Fehmarn. © Reinhard Gamon/Fehmarnsches Tageblatt

Zu dem Feuer in der ehemaligen Erholungsstätte des Kreises Hersfeld-Rotenburg gibt es neue Erkenntnisse. Demnach soll es technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen sein.

Meeschendorf – Ein technischer Defekt war nach Angaben der Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein Auslöser für den Brand in der zurzeit ungenutzten, früheren Erholungsstätte des Kreises Hersfeld-Rotenburg in Meeschendorf auf Fehmarn in der Nacht zum 16. Juli.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Brandstiftung schließt die Polizei demnach aus.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Technikraum eines zweigeschossigen Hauptgebäudes aus und setzte einen Treppenaufgang in Vollbrand. Sowohl Wände als auch holzvertäfelte Decken wurden großflächig beschädigt. Zunächst war man bei der Polizei davon ausgegangen, dass in dem Gebäudekomplex seit drei Jahren Strom und Gas abgeschaltet waren, weshalb auch zunächst der Verdacht der Brandstiftung bestand.

„Weitere Ermittlungen sowie Aussagen von Sachverständigen führten nun zur Bestimmung der Brandursache. Die Versorgungsleitungen im Brandobjekt sowie Umwälzpumpen der Heizungsanlage standen, entgegen anfänglicher Hinweise, zum Zeitpunkt des Brandausbruches doch unter Strom.

Da keinerlei Spuren, die auf ein Fremdverschulden hindeuten, aufgefunden werden konnten, ist ein technischer Defekt wahrscheinlich“, heißt es in einer Mitteilung der Kriminalpolizei, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

JUFA-Hotelgruppe hat weiterhin Interesse an Nutzung

Unterdessen hat die österreichische JUFA-Hotelgruppe auf Anfrage unserer Zeitung bekräftigt, am Projektstandort in Meeschendorf weiterhin interessiert zu sein. Man habe daher „keine Bestrebungen, die bis Herbst laufende Rücktritts-Aktion zu ziehen. JUFA ist weiterhin sehr daran interessiert, ein Familienhotel am genannten Standort zu errichten und zu betreiben“, teilt Ulrike Grochot vom Bereich Unternehmenskommunikation der JUFA mit. Man bedauere, dass bei dem Feuer Schäden verursacht wurde.

Es sei allerdings ohnehin nicht geplant, die bestehenden Gebäude in der Form weiterzuführen, „da diese für einen Hotelbetrieb nicht sinnvoll nutzbar wären“, so Grochot. Die weitere (technische) Nutzung und was mit den Bestandsgebäuden passiert, soll in den nächsten Wochen geklärt werden.

Dazu soll nochmals mit allen Beteiligten Gespräche geführt und das geplante Projekt vorgestellt werden. „Für JUFA Hotels ist es jedenfalls wichtig, in absehbarer Zeit das Projekt zu realisieren. Eine Nichtnutzung hat das Unternehmen nicht zum Ziel“, macht die Unternehmenssprecherin klar.

Die JUFA Hotelgruppe sei daher bestrebt, mit allen Beteiligten „eine sinnvolle, zielfördernde Nutzung zu finden, die für alle ein großer Vorteil wäre“. Optionen hinsichtlich raumplanerischer Nutzung – unter neuen Rahmenbedingungen – würden aktuell noch geprüft. Das Unternehmen sei dabei in engem Austausch mit den Behörden.

Die Vorbereitungen für die Präsentation des nun verkleinerten Projektes laufen, ebenso die Gespräche mit dem Landkreis. Zum gegebenen Zeitpunkt werden die Pläne der Öffentlichkeit präsentiert. (Kai A. Struthoff)