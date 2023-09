Engagiertes Team beim Gemeindefeuerwehrtag in Niederjossa

Ehrung der Feuerwehrmänner: (von links) Bernd Alles, Andreas Kathan, Finn Nuhn, René Rausch und Marco Alles. Helmut Huras fehlt auf dem Bild. Im Hintergrund: Udo Mohr, Matthias Schenk, Thomas Rohrbach, Marco Kauffunger und Dirk Noll. © Brunhilde Miehe

Flächen- und Scheunenbrände, die Feuerwehr in Niederjossa hat viel zu tun und rückt allein im vergangenen Jahr zu 104 Einsätzen aus.

Niederjossa – Anlässlich des Niederaulaer Gemeindefeuerwehrtags hieß Michael Nuhn, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Niederjossa, am Wochenende zahlreiche Gäste willkommen und gab zunächst einen Rückblick auf die Aktivitäten der Tage. So hätten mit fünf Mannschaften Jugendwettkämpfe stattgefunden und sechs Wehren hätten beim Orientierungsmarsch teilgenommen.

Unter den Augen von Kreisbrandmeister Udo Mohr sei abends zuvor unter Führung von Mike Völker, stellvertretender Gemeindebrandinspektor, eine große Brandschutzübung mit Koordinierung aller sechs Wehren durchgeführt worden – Vorgabe: Unklare Rauchentwicklung auf landwirtschaftlichem Anwesen der Familie Stein. Und am Sonntag hätten dann die Jugendfeuerwehren noch eine gemeinsame Brandschutzübung vorgenommen.

Gemeindebrandinspektor Matthias Schenk resümierte, dass man im vergangenen Jahr 104 Feuerwehr-Alarmierungen gehabt habe, so unter anderem zu einem Flächenbrand in Hattenbach, und er dankte allen engagierten Feuerwehrmänner und -frauen für ihren Einsatz.

Mitglieder geehrt: In Niederjossa wird Feuerwehrleuten gedankt

Ehrung der Kinderfeuerwehrwartinnen Isabell Apel und Julia Deist sowie Jugendwart Matthias Glück. © Brunhilde Miehe

Bürgermeister Thomas Rohrbach schloss sich dem Dank an, wisse er doch, das ehrenamtliche Engagement sehr zu schätzen, und so tue er alles, den Brandschutz in der Gemeinde zu stärken. Nicht zuletzt dankte er den Niederjossaern für die Ausrichtung des Gemeindefeuerwehrtages.

Die Grüße der Landkreisgremien übermittelte Erster Kreisbeigeordneter Dirk Noll und sagte, dass der dreitägige Feuerwehrtag in Niederjossa von einem engagierten Team vor Ort zeuge. Auch Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger zollte Respekt für das, was in der Gemeinde seitens des Feuerwehrwesens geleistet werde und ehrte anschließend verdiente langjährig aktive Feuerwehrmänner.

Siegerehrung: Orientierungsmarsch der Einsatzabteilungen ausgezeichnet

Kreisjugendwart Stephan Albracht verwies auf die sehr rege Jugendarbeit in der Gemeinde – 40 Jugendliche und 45 Kinder würden an die Belange der Feuerwehr herangeführt.

Für ihr vorbildliches Engagement zeichnete er die Kinderfeuerwehrwartinnen der Marktgemeinde, Isabell Apel und Julia Deist, mit der Kinderfeuerwehrmedaille des Hess. Landesfeuerwehrverbandes in Silber aus.

Darüber hinaus ehrte er den langjährigen Hattenbacher Jugendwart Matthias Glück mit der Floriansmedaille der Hess. Jugendfeuerwehr in Gold.

Noch wird bei der Brandschutzübung in der Scheune sondiert, bevor der Befehl „Wasser marsch!“ folgt. © Brunhilde Miehe

Die Ehrungen langjähriger Feuerwehrvereinsmitglieder nahm Thomas Specht vom Kreisfeuerwehrverband Hersfeld-Rotenburg e.V. vor (siehe Tabelle). Danach beförderte Gemeindebrandinspektor Matthias Schenk Benjamin Deist zum Oberbrandmeister und Andreas Pfeiffer zum Oberfeuerwehrmann.

Zu guter Letzt fand noch die Siegerehrung vom Orientierungsmarsch der Einsatzabteilungen statt – Platz drei errang Niederaula, Platz zwei Kruspis und Sieger wurde Kerspenhausen. (Brunhilde Miehe)