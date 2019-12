Bescherung auf der Kinderstation: Feuerwehr übergibt Weihnachtstüten im Klinikum

Vertreter der Bad Hersfelder Feuerwehr haben kurz vor Weihnachten im Klinikum Geschenke an die jungen Patienten auf der Kinderstation verteilt.

Die Augen der kleinen Patienten auf der Kinderstation im Bad Hersfelder Klinikum strahlten, als am vierten Advent eine Abordnung der Bad Hersfelder Feuerwehr ihre Zimmer betrat.

+ Die Brandschützer beim Einpacken der Geschenke. © Krannich

In wochenlanger Kleinarbeit waren die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung und der Jungendfeuerwehr in der Region unterwegs gewesen, um Geschenkspenden von Geschäftsleuten zum Befüllen der Weihnachtsbeutel einzusammeln. Am Ende waren die Beutel prall gefüllt und die Kinder freuten sich riesig über die frühe Bescherung, mit der sie im Krankenhaus an diesem Tag bestimmt nicht gerechnet haben.

+ Die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld. © Krannich

Auch Geschwister, die zufällig anwesend waren, und das Pflegepersonal wurden bei der frühen Bescherung nicht vergessen. Eltern und das Pflegepersonal der Kinderstation waren sichtlich berührt von der Aktion der Freiwilligen Feuerwehr. Aber nicht nur die Geschenke waren ein voller Erfolg. Das schönste Geschenk war die Erkenntnis, dass die kranken Kinder für einen kurzen Moment vergessen konnten, warum sie gerade jetzt und auch über Weihnachten im Klinikum sein müssen. (yk)

Quelle: Hersfelder Zeitung