Feuerwehreinsatz am Klinikum Bad Hersfeld: Feuer in einem Patientenzimmer

Lage schnell unter Kontrolle

+ © Nadine Maaz Einsatz für die Feuerwehr: Am Klinikum Bad Hersfeld ist in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen. © Nadine Maaz

In einem Zimmer am Klinikum in Bad Hersfeld ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.