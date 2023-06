Gudetal könnte Option für Windkraft sein

Alheim

+ © Linda Mikosch/NH In der Alheimer Ausschusssitzung wurde jüngst über mögliche Windkraftstandorte gesprochen. Eine Option wäre die Errichtung von vier Windrädern zwischen Niedergude und Obergude Richtung Metzebach. Im Landschaftskino oberhalb von Obergude mit Blick auf das Gudetal (Bild) würden sich dann vier Windräder am Horizont drehen. © Linda Mikosch/NH

Windräder in Alheim? Alheimer Ausschüsse informierten sich über Möglichkeiten auf Gemeindeflächen: Potenzieller Standort im Gudetal zwischen Obergude, Niedergude und Metzebach.

Alheim – An welchen Stellen es in der Gemeinde Alheim Optionen für den Bau von Windrädern geben könnte, darüber haben sich die Alheimer Ausschüsse in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagabend informieren lassen. Zu Gast war die Firma Trianel mit Hauptsitz in Aachen, die sich unter anderem darauf spezialisiert hat, nach potenziellen Flächen außerhalb von den offiziell ausgewiesenen Vorranggebieten im Regionalplan zu suchen.

Dabei hat Trianel gemeindeeigene Flächen in den Vordergrund gestellt, auf deren technisches Potenzial, genehmigungsrechtliche Möglichkeiten, auf Natur- und Umweltverträglichkeit geachtet sowie Vorteile und Möglichkeiten für die Bürger der Gemeinde Alheim erarbeitet.

Eine Fläche der Gemeinde Alheim, die nach den ersten Untersuchungen für den Bau von Windkraftanlagen in Frage kommen könnte, liegt im Gudetal im Wald – zum Teil auf Kalamitätsflächen – zwischen Obergude, Niedergude und Metzebach. „Hier könnten vier Windräder gebaut werden, wovon drei auf gemeindeeigenen Flächen und eine weitere Anlage auf Privatgrund stehen würde“, erklärte Ottmar Pfaffenbach von der Projektentwicklung der Firma Trianel, der die Pläne gemeinsam mit seinem Kollegen David Drössler vorstellte.

„Mit vier Anlagen könnte ein jährlicher Ertrag von ungefähr 57 Millionen Kilowattstunden entstehen und damit könnten circa 13 000 Haushalte mit Energie versorgt werden“, so Pfaffenbach. Ein Vorteil für die Gemeinde Alheim sei unter anderem, dass die Pachteinnahmen für die Windkraftstandorte direkt in den kommunalen Haushalt einfließen könnten, da die Anlagen auf gemeindeeigenen Flächen stehen würden. Zusätzlich würde die Gemeinde mit 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde an den Einnahmen beteiligt werden. „Das bedeutet, dass Alheim auf Mindesteinnahmen von 700 000 Euro jährlich kommen würde, für eine garantierte Zeit von 20 Jahren“, sagte Ottmar Pfaffenbach. Auch würden 90 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen in die Gemeinde Alheim fließen und nicht nach Aachen, zum Hauptsitz der Firmal Trianel.

Der nächste Schritt sei die politische Meinungsfindung. Sollte die Gemeinde dem Vorhaben zustimmen, könnten die Anlagen nach Einholung mehrerer Gutachten und Genehmigungen frühestens 2027 in Betrieb gehen.

Die sechs Windenergieanlagen, die das Unternehmen Abo Wind in der Nähe des Alheimers in den Gemarkungen Rotenburg, Seifertshausen und Obergude unter dem Namen Windpark Eichkopf errichten will, haben nichts mit den Plänen der Firma Trianel zu tun. Beim Windpark Eichkopf sind drei Anlagen auf Flächen der Stadt Rotenburg vorgesehen – die entsprechend auch mit Einnahmen rechnen kann.

Erste Reaktionen aus den Ausschüssen waren, dass dieses Projekt zuerst beobachtet werden müsse, bevor der nächste Windpark in der näheren Umgebung geplant wird. (Carolin Eberth)