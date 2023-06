Chefs mit Herz: Koch Florian Bücking startklar

Von: Daniel Blöthner

Florian Bücking ist quasi in der Küche groß geworden und versteht sein Handwerk. © Daniel Blöthner

Der 22 Jahre junge Koch und Sohn von Heike und Frank Bücking hat in Oberaula und bei einem Sternekoch in Timmendorf gelernt. In Timmendorf passte sich die Karte täglich der jeweils verfügbaren frischen Ware an, wodurch er sein Wissen in vielen Bereichen verfeinern konnte.

„Am liebsten koche ich direkt am Gast, also in der Frontküche”, hebt Florian Bücking hervor, „da kommt man ins Gespräch und bekommt schnell eine wertvolle Rückmeldung, ob es geschmeckt hat.” Den Wunsch Koch zu werden, hegte er schon seit Kindheitstagen, wie einige Fotos von damals beweisen. Auf diesen ist er auch mit einer von der Oma genähten Schürze am Herd zu sehen.

Florian Bücking bekam schon früh von der Oma eine eigene Schürze genäht. © Repro: Daniel Blöthner

„Es macht Spaß, etwas zu kreieren, für die Leute da zu sein und ihnen den Tag zu verschönern”, so der junge Koch. Seine Leistungen während der Ausbildung überzeugten zudem so sehr, dass er auch weiterhin – wenn es zeitlich bei Bückings passt – in Timmendorf aushelfen darf. Spezialisiert hat er sich auf Tellergerichte und die Frontküche.



Somit ist er eine sehr passende Ergänzung für Bücking Catering, die es mittlerweile schon 84 Jahre gibt. Seit 1960 wird der Partyservice angeboten und die Fahrzeugflotte wächst stetig. „Wir haben genug eigenes Inventar, um über 1.000 Gäste zu verwöhnen”, wirft Frank Bücking ein, „zudem wird immer weiter investiert, denn Kunden wünschen sich längst nicht mehr nur weißes Geschirr – auch andere Farben für das Geschirr sind gerne gesehen.” Um das alles auch in Zukunft unterzukriegen, wird gerade eine neue Halle gebaut.

Die stolze Flotte von Bücking Catering ist deutschlandweit zu sehen. © Bücking Catering

Catering aus Leidenschaft

In den Bereichen Küche und Service ist Bücking Catering bestens aufgestellt. Heike Bücking erklärt lobend dazu: „Die Mitarbeiter machen das Geschäft aus. Wir als Familie sind zwar auch immer mit dabei, aber ohne die Mitarbeiter würde das alles nicht so funktionieren. Sogar die Senioren, Marga und Hans-Albert, unterstützen tatkräftig.”



Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und Bückings Gaumenspezialitäten einmal selbst kosten will, hat dazu bei folgenden Terminen in der nächsten Zeit Gelegenheit. Am 8. und 9. Juli feiert die Schreinerei Stuckardt in Haunetal 100-jähriges Jubiläum – mit Catering von Bückings. Während der dritten sowie vierten Festspielwoche stellt Bücking ebenfalls das Catering und teilt sich damit im zweiwöchigen Takt die Bewirtung mit drei anderen Gastronomen. Wer zudem ein Event im Schloss Neuenstein plant, wird dort ebenfalls von Bückings bewirtet.



Über Bücking Catering

Auf Hochzeiten, Sommerfesten, Feiern, im kleinen wie großen Kreise – Bücking Catering ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um ein wunderbares Rundumpaket geht.



Denn neben Speis und Trank bietet das Bad Hersfelder Unternehmen ein gutes Verhältnis zwischen Küche und Service sowie eine vielfältige Ausstattung, wenn es um Tische, Garnituren, Geschirr und mehr geht. Die hauseigene Flotte aus Fahrzeugen rundet das Angebot ab: Foodtrailer, Piaggio APE, Ausschankwagen, Kühlfahrzeuge, Spülmobil und weitere stehen stets bereit.



Durch modulare Bestückung können sie auch individuell angepasst werden, um alle Kundenwünsche zu erfüllen. Veganer, Vegetarier, Allergiker und Menschen mit Intoleranzen werden genauso verwöhnt wie alle anderen. Damit auch auf weiten Strecken – deutschlandweit – alle Speisen warm serviert werden können, wurde vorgesorgt. „Unsere Fahrzeuge sind so umgebaut, dass Genuss und Frische gewährleistet werden”, berichten Bückings stolz.