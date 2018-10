Flucht vor der Polizei: Unbekannter verursacht mehrere Unfälle in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Ein unbekannter Autofahrer verursachte in der Nacht zu Samstag gleich mehrere Unfälle in Bad Hersfeld: Einen Unfall baute er auf der Flucht vor der Polizei.

Laut Polizeibericht sollte der bislang unbekannte Fahrer in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr an der Lomo-Kreuzung von der Polizei kontrolliert werden. Doch der Fahrer, der zuvor aus Richtung Bebra gekommen war, flüchtet vor den Beamten.

Kurz darauf verlor er auf der Friedewalder Straße beim Rechtsabbiegen in die Dreherstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und stieß anschließend gegen einen Baum. Dabei verlor sein Wagen das vordere Kennzeichen, welches er am Unfallort zurückließ.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich das Auto des Unbekannten nicht mehr im Sichtbereich der nacheilenden Polizeistreife. Der männliche Fahrer flüchtete vom Unfallort und stellte anschließend des Wagen auf einem Parkplatz in der Dreherstraße ab. Er entfernte noch das hintere Kennzeichen, bevor er zu Fuß in unbekannte Richtung weiter flüchtete.

Zuvor bereits zwei weitere Unfälle verursacht

Die Polizeistreife fand den Wagen auf dem Parkplatz und konnte weitere Unfallspuren feststellen. Ermittlungen der Polizeistation Rotenburg ergaben, dass der Fahrzeugführer im Bereich der Straße „An der Bebra“ in Bebra und auf der Bundesstraße 27 in Höhe Blankenheim zwei weitere Verkehrsunfälle verursacht hatte. Der Pkw und das verlorene Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nehmen die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320 oder die Polizeistation Rotenburg unter der Tel. 06623/9370 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa