Focus-Ranking: Median-Klinik und Vitalisklinik zählen zu den Besten

Die Vitalisklinik Bad Hersfeld und die Richelsdorfer Median-Klinik zählen zu Deutschlands Top-Reha-Kliniken. Zu dieser Einschätzung kommt das Fachmagazin „Focus Gesundheit“.

Die Vitalisklinik gehört laut der jüngsten Ausgabe zu den 78 besten Rehabilitationskliniken im Bereich Krebserkrankungen (Onkologie). Laut „Focus“ genießt die Klinik am Weinberg, die über 196 Betten verfügt, vor allem bei Medizinern einen guten Ruf. Aus dem Ranking geht hervor, dass sie von Ärzten überdurchschnittlich häufig empfohlen werde (drei von drei Punkten). Auch Sozialdienste würden die Vitalisklinik bei Krebserkrankungen häufig weiterempfehlen (zwei von drei Punkten). „Wir freuen uns über die Empfehlungen, zumal wir nun zum dritten Mal in Folge dabei sind“, sagt Vitalisklinik-Geschäftsführer Klaus Schnettger. Die Erwähnung sei auch deshalb wichtig für die Klinik, „weil potenzielle Patienten so auf uns aufmerksam werden, wenngleich der überwiegende Teil über die Rentenversicherung gesteuert wird“. Positiv aus Focus-Sicht sei zudem, dass nachts Ärzte im Haus anwesend seien, dass der Hygienestandard hoch und die Klinik für Diabetiker geeignet sei. Die Vitalisklinik, die 130 Mitarbeiter beschäftigt und rund 2500 Patienten pro Jahr hat, gehört laut „Focus“ auch im Bereich Magen-Darm zu den besten 14 Reha-Adressen in Deutschland.

Zu Deutschlands „Top-Reha-Kliniken“ zählt auch die Median-Klinik in Richelsdorf. Sie gehört – wie schon vor zwei Jahren – nach Angaben des Fachmagazins zu den 36 besten Adressen bei Suchterkrankungen. Die Klinik im Wildecker Ortsteil, die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene mit Alkohol- und Medikamentenabhängigkeiten sowie Mütter und Väter mit Begleitkindern (bis zwölf Jahre) aufnimmt, hat 80 Betten. Sie wird laut dem Ranking von Ärzten und Sozialdienstmitarbeitern (einer von drei Punkten) sowie von Patienten (einer von zwei Punkten) empfohlen. „Wir sind auf diese Auszeichnung sehr stolz“, sagt Steffi Willing, die kaufmännische Leiterin der Klinik. Die Richelsdorfer Klinik ist nach eigenen Angaben Anlaufstelle für Patienten aus ganz Deutschland. Bewertungslisten wie das „Focus“-Ranking sind für viele Patienten ein wichtiges Kriterium, wenn es um die Wahl der für sie idealen Behandlung geht. Auch Kliniken schmücken sich mit den Auszeichnungen.

Die Aufnahme in das „Focus“-Ranking beruht auf der Befragung von Klinikärzten, niedergelassenen Medizinern, Patientenverbänden, Vertretern von Selbsthilfegruppen und Mitarbeitern von Sozialdiensten in 1405 deutschen Akutkrankenhäusern. „Ihr Fachwissen qualifiziert diese Berufsgruppen, die Qualität einer Reha-Einrichtung zutreffend einzuschätzen“, schreibt die „Focus“-Redaktion und betont: „Die Qualifikation der vielen Kliniken, die wir in der Empfehlungsliste nicht nennen, wird selbstverständlich nicht angezweifelt.“ (ses)