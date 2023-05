Fragen und Antworten zum Masterplan Mobilität für Bad Hersfeld

Dr. Michael Walter: Der Verkehrsexperte stellte den Masterplan vor. © Kai Struthoff

Bad Hersfeld – Mehr als 550 Seiten umfasst der sogenannte „Masterplan Mobilität“ für Bad Hersfeld, dessen Grundzüge am Mittwochabend im Stadtplanungsausschuss erstmals öffentlich vorgestellt wurden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist eigentlich ein Masterplan Mobilität?

Der Masterplan ist ein Leitbild für die künftige Verkehrs- und Stadtentwicklung in Bad Hersfeld. Er wurde in drei Workshops von Vertretern vieler gesellschaftlicher Gruppen und der Stadtpolitik gemeinsam mit der auf Verkehr und Logistik spezialisierten Beratungsfirma Benz + Walter aus Wiesbaden erarbeitet. Projektleiter Dr. Michael Walter stammt selbst aus Bad Hersfeld und stellte die Ergebnisse vor.

Was ist das Ziel des Masterplans?

„Bad Hersfeld soll von einer autogerechten zu einer lebenswerten Stadt der kurzen Wege umgebaut werden“, erklärte Michael Walter. Das letzte Verkehrskonzept stamme noch aus den 1960er-Jahren und ist entsprechend überholt. Zugleich räumte er ein, dass der Masterplan wie eine Art Schablone nun der Startpunkt für die weitere Entwicklung der Stadt sei. „Dieses Dokument soll dem Disput dienen und eine kritische Diskussion anregen.

Was sind die Haupthandlungsfelder?

Vor dem Hintergrund der großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen wie dem Klimaschutz und der Energiewende geht es auch darum, die wichtigen Bauvorhaben in Bad Hersfeld in die richtige Richtung zu steuern. Dazu gehört der Bau der neuen Schnellbahntrasse Fulda-Gerstungen mit dem ICE-Bahnhof in Bad Hersfeld, aber auch der Neubau oder die Sanierung der Hochbrücke, die Anbindung des Klinikums und die Neuordnung des Verkehrs in der Innenstadt. Die zentralen Punkte des Masterplans Mobilität gliedern sich in die zentralen Handlungsfelder Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung.

Welche Schwerpunkte werden gesetzt?

Sehr wichtig ist Dr. Michael Walter eine Diskussion „ohne Denkverbote“. Deshalb mag manches auch zunächst wie Zukunftsmusik erscheinen. Klar ist aber, dass der Ausbau des ÖPNV vorangetrieben werden muss, um Individualverkehr zu reduzieren und zugleich bessere Wege für Fußgänger und Radfahrer zu ermöglichen. Der Klima- und Umweltschutz spielen dabei ebenso eine zentrale Rolle wie die Inklusion von Menschen mit Handicap. Auch die Förderung des Tourismus und die Belebung der Innenstadt wurden miteinbezogen. „Wir können allerdings nur die Vorlage für Veränderungen geben, den Ball müssen Sie schießen“, sagte Michael Walter zu den Stadtverordneten, die die politischen Voraussetzungen schaffen können.

Werden Autos jetzt vollends aus der Stadt verbannt?

Ganz klar: Nein! Michael Walter stellte unmissverständlich klar, dass sich der Masterplan nicht per se gegen den Auto- und Wirtschaftsverkehr richte. „Wir werden am Auto in absehbarer Zeit nicht vorbei kommen.“ Dennoch gehe es bei dem Leitbild nun verstärkt darum, die Fußgänger und Radfahrer zu stärken, „denn sie kommen hier derzeit zu kurz“.

Gibt es auch Lösungsvorschläge für die Anbindung des Klinikums?

Obwohl einige Mitglieder der Bürgerinitiative anwesend waren, gab es noch keinen Königsweg für eine alternative Anbindung des Klinikums – wohl aber einige interessante Gedankenspiele. „Bislang wurde Bad Hersfeld beplant wie eine grüne Wiese, auf die Bürger wurde wenig Rücksicht genommen“, sagte der Verkehrsexperte. Dabei ginge es wohl auch anders: So zeigte Michael Walter eine Karte mit möglichen Umfahrungen von Bad Hersfeld, die zum Beispiel mit einem Tunnel von der B 62 von Beiershausen nach Almershausen den Durchgangsverkehr aus Asbach und der Innenstadt nehmen würde. Ähnliche Umfahrungen oder Tunnel wären auch von der B 27 hinter Friedlos nach Almershausen oder über Zellersgrund und Beckersgraben denkbar. Über Kosten- und einen Zeitrahmen wurde nichts gesagt, doch Michael Walter war optimistisch, dass solche Lösungen durchaus denkbar sind.

Wie geht es weiter mit der Bahntrasse?

Bad Hersfeld hat in Zukunft viel Bahnverkehr – sowohl durch Güter- als auch durch Personenzüge – zu erwarten, stellte Michael Walter eindeutig klar. „Da kommt einiges auf die Stadt zu“, sagte er, betonte aber auch, dass darin eine große Chance liege, denn Bad Hersfeld werde künftig zu einem der wichtigsten Bahnknotenpunkte auf der Achse Frankfurt, Erfurt, Berlin. Die im Verlauf der Bahnstrecke geplanten bis zu sechs Meter hohen Lärmschutzwände verglich Michael Walter allerdings mit der einst nur 4,2 Meter hohen Berliner Mauer – nicht sehr schmeichelhaft. Allerdings sieht er gute Chancen für einen anderen, verbesserten Lärmschutz, etwa durch einen „tiefergelegten“ neuen ICE-Bahnhof. Er prognostiziert zudem große Wachstumspotenziale durch die neue Bahnanbindung.

Was ist mit der Hochbrücke?

Das Brückenbauwerk bezeichnete der Verkehrsexperte unverblümt als Schandfleck, bei deren Bau sich die Stadt 1960 offenbar „über den Tisch ziehen ließ“. Er schlug vor, eine Verlegung der Brücke oder vielleicht sogar eine ganz andere Verkehrslösung anzustreben.

Wie realistisch ist all das?

Na ja, denkbar ist vieles. Aber bei den Verkehrsplanungen für Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen ist die Stadt nicht „Herr des Verfahrens“, wie auch Bürgermeisterin Anke Hofmann immer wieder unterstreicht. Trotzdem mahnt Michael Walter: „Bad Hersfeld muss es selbst in die Hand nehmen, denn sonst wird nichts passieren.“ Die übergeordneten Behörden würden von sich aus wohl keine Verbesserungen anbieten. Da viele Planungen laufen, mahnte Walter zur Eile.

Was sagen die Stadtpolitiker zu dem Leitbild?

Der Vortrag von Michael Walter wurde mit Applaus aufgenommen. Der Stadtplanungsausschuss hat am Abend den Masterplan Mobilität einstimmig angenommen. Er wird nun am kommenden Donnerstag, 11. Mai, im Stadtparlament diskutiert und verabschiedet.