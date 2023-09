Frank Rosin dreht für TV-Doku-Soap in Eiterfelder Imbiss

Alexandra Pohl und Christoph Zentgraf haben durch Sternekoch Frank Rosin (Mitte) neue Impulse für ihren Imbiss bekommen. © Alisa Kim Göbel

Der Fernsehkoch Frank Rosin war mit seinem Team in Eiterfeld. Hier haben die Imbissbetreiber Alexandra Pohl und Christoph Zentgraf um die Hilfe des Sternekochs gebeten.

Eiterfeld – Neuer Schwung im eigentlich noch relativ jungen Imbiss: Frank Rosin hat im Eiterfelder Imbiss für das Fernseh-Format „Rosins Restaurants“ auf Kabel Eins gedreht. Alexandra Pohl und Christoph Zentgraf benötigten für ihren Traum die Hilfe des Sternekochs.

Es ist ein gewagter Schritt, sich mit seinen Sorgen an das Fernsehen zu wenden: Alexandra Pohl und Christoph Zentgraf bereuen es nicht. Im Gegenteil: Beim letzten Drehtag für „Rosins Restaurants“ wirken sie erschöpft, aber glücklich: „Wir haben unseren Traum vom Imbiss im November 2021 verwirklicht, aber durch Corona ist für uns alles schwieriger geworden.

Die Preise sind bis zu 30 Prozent gestiegen und die Lockdowns haben alles erschwert. Obwohl zeitweise kein Geld reinkam, mussten wir weiterhin alles abbezahlen. Selbst die Eröffnung mussten wir verschieben“, erzählt Alexandra Pohl.

Für Christoph Zentgraf, der mehr als 15 Jahre als Beikoch in verschiedenen Gaststätten tätig war, ging mit dem Imbiss ein Traum in Erfüllung: „Es hat mich schon seit Jahren in den Fingern gekribbelt, so etwas selbst zu machen.“ Der Schritt in die Selbstständigkeit fiel den beiden nicht schwer. Zentgrafs Vater gehört die benachbarte Zimmerei und er trat einen Teil seines Grundstücks im Eiterfelder Industriegebiet für den Imbiss ab. In Eigenarbeit bauten sie den Imbiss im Friedländer Weg auf.

Für Frank Rosin, den die Imbissbetreiber nach 1,5 Jahren zu Hilfe holten, liegt genau dort schon das Problem: „Zwei nette Menschen, die keine Ahnung von Betriebsführung haben, eröffnen ein Restaurant. Unternehmer werden ohne Fachausbildung ist eben schwer.“ Ein Koch sei noch lange kein Gastronom, geschweige denn ein guter Gastgeber. Rosin stellt jedoch klar: „Potenzial hat jeder.“

Eiterfelder Imbissbetreiber erinnern sich an TV-Dreh zurück

Als er nach Eiterfeld kam, um dort fünf Tage lang im Imbiss zu helfen, reiste er einen Tag früher an, um die Gegend kennenzulernen. Der Montag begann für Pohl und Zentgraf wie immer. „Plötzlich stand Frank Rosin in der Tür. Er kam durch den Hintereingang. Das war, wie man es aus dem Fernsehen kennt, eine richtige Überraschung“, erinnerte sich Pohl. Rosin bestätigt: „Keiner weiß, wann wir kommen.“

Pohl und Zentgraf erinnern sich noch genau, wie die Woche startete: „Der Montag war furchtbar. Es sind sogar ein paar Tränen geflossen. Aber genau das haben wir gebraucht. Jemanden, der uns den Spiegel vorhält. Dann ging es jeden Tag bergauf.“

Schnell haben sich alle aneinander gewöhnt. Zu dem Team um Frank Rosin gehören 14 Menschen, die mit Kamera, Ton und Aufnahmeleitung alles im Blick haben, um für die knapp zweistündige Sendung alles einzufangen. Rosin, Pohl und Zentgraf sind sich einig: Das Team ist großartig. Der Abschied nach dem Dreh fiel auf allen Seiten ein wenig schwer.

Rosin und dem Team gehen manche Geschichten sehr nahe. „Bei vielen geht es um alles! Geld, Familie und die bloße Existenz hängen an einem Restaurant. Das ist für uns eine große Verantwortung“, erklärt der Sternekoch. Das Format habe jedoch eine große Erfolgsquote. Bei Pohl und Zentgraf entdeckt er eine große Portion Motivation und das „Coaching verlief klasse“.

Das Imbiss-Lokal hatte es ihm sofort angetan. „Ich selbst bin ja quasi in einem geboren“, sagte Rosin. Seine Mutter Marlies war 40 Jahre lang Imbisswirtin in Dorsten, Rosins Vater war Großhändler für Gastronomiebedarf. Die Speisekarte im Eiterfelder Lokal war eigentlich für das Umfeld passend: Schnitzel und Currywurst mit Pommes, Frikadellen und Gyros, Hamburger mit Zwiebelringen und wechselnde Tagesangebote.

„Wir haben hier trotzdem Konkurrenz“, sagt Zentgraf. „Wir haben unsere Kunden, die gerne zu uns kommen, doch am Ende des Tages kommen wir mit unseren Einnahmen nicht auf die Summe, die wir benötigen“, sagt Zentgraf. Für seinen Traum vom eigenen Imbiss würde er alles tun. Den Schritt, sich mit ihrem Imbiss an Kabel Eins zu wenden, bereuen die beiden nicht.

Wann genau die Folge ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt, vermutlich erst im kommenden Jahr. Doch die Veränderungen für den Imbiss haben begonnen: „Auf unserer Karte gibt es nun verschiedene Wraps mit leckeren Soßen. Und die klassische Currywurst wurde verbessert.“ Sternekoch Rosin glaubt an den Imbiss. „Der hier hat eine gute Chance.“ (Alisa Kim Göbel)