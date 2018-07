Frau stirbt bei Unfall auf der A4 nahe der Landesgrenze zu Thüringen

Wommen/Gerstungen. Auf der A4 hat sich am Samstag nahe der Landesgrenze von Hessen und Thüringen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau kam dabei ums Leben.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 16.24 Uhr - Laut Polizei hatte der Fahrer eines mit vier Personen besetzten Wagens wegen plötzlich einsetzenden Regens gegen 13 Uhr zwischen Wommen im Werra-Meißner-Kreis und Gerstungen in Thüringen die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend schleuderte das Fahrzeug eine Böschung hinauf, stieß gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach.

Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen schwer verletzt.

Eine Gruppe Jugendlicher vom Malteser Hilfsdienst, die aus Berlin kamen und auf dem Weg in ein Ferienlager waren, hatten die Unfallstelle auf der Gegenfahrbahn gesehen, waren bis Gerstungen gefahren, hatten dort gewendet und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Verletzten versorgt.

Zwei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Weiterer Unfall auf der Gegenfahrbahn

+ Der Unfallwagen. © Feuerwehr Herleshausen/nh

Zeitgleich mit dem Unfall in Richtung Osten ereignete sich auf der Gegenfahrbahn kurz hinter Wommen ein weiterer Unfall. Wegen der Unfälle und der Landung des Rettungshubschrauber wurde die Autobahn in beiden Richtungen für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer.

(Mit Informationen von TVnews-Hessen)