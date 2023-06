„Veilchen gegen Veilchen“: Ein buntes Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Von: Christine Zacharias

Mit der Aktion „Veilchen gegen Veilchen“ wollen die Frauen- und Gleichstellungsbüros (FUG) des Landkreises und der Stadt Bad Hersfeld ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen. Unser Bild zeigt von links: Sylvia Licht (Familienzentrum Dippelmühle), Sandra Rudolph (Stadtbücherei), Corinna Zehender (FUG Landkreis), Silvana Wohlgemuth (FUG Stadt) und Christel Zimmermann (FUG Kreis). © Christine Zacharias

Mit der Aktion „Veilchen gegen Veilchen“ wollen die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Hersfeld-Rotenburg ein buntes Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Hersfeld-Rotenburg – Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Jede dritte Frau in Deutschland hat schon mindestens einmal im Leben verbale, körperliche oder psychische Gewalt erfahren. Oft ist diese Gewalt zusätzlich sexualisiert. Auf dieses Problem immer wieder öffentlich aufmerksam machen ist eine Aufgabe, der sich unter anderem die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Hersfeld-Rotenburg, Corinna Zehender und Christel Zimmermann, und der Stadt Bad Hersfeld, Silvana Wohlgemuth, immer wieder stellen.

In diesem Jahr haben sie mit Blick auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November eine Projektidee aus Kassel aufgegriffen. Dort wurden im vergangenen Jahr zur Weltkunstschau „documenta“ 7000 Blumen – „Veilchen gegen Veilchen – Violets against Violence“ gehäkelt und in der Stadt und im Kreis gut sichtbar aufgehängt.

Zum Internationalen Frauentag haben Corinna Zehender und Christel Zimmermann nun die Frauen im Kreis Hersfeld-Rotenburg – und natürlich auch handarbeitende Männer – dazu aufgerufen, Veilchen oder andere Blüten zu häkeln, um ebenfalls ein farbenfrohes Zeichen zu setzen.

Bis zum 10. November können die kleinen Blüten, die möglichst noch einen Faden zum Zusammennähen haben sollten, abgegeben werden. Sammelstellen sind das Bürgerservicebüro der Kreisverwaltung und die Stadtbücherei in Bad Hersfeld, erklären Corinna Zehender und Silvana Wohlgemuth. Sie würden sich freuen, wenn kontinuierlich Blüten abgegeben würden, nicht erst im November. Wenn sie möchte, kann die Häklerin gerne auch ihren Namen und Wohnort angeben.

Anleitungen zum Häkeln finden sich auf der Homepage des Frauen- und Gleichstellungsbüros des Kreises (hef-rof.de/landratsamt/frauen-gleichstellung) und demnächst auch auf der Seite der Stadt Bad Hersfeld. „Das Häkeln ist wirklich gar nicht schwierig“, versichert Christel Zimmermann.

Unterstützung haben bereits Seniorenkreise, Handarbeitsgruppen und Tagesstätten für Senioren signalisiert. Je nach Menge der abgegebenen Blüten sollen dann möglichst viele verschiedene Orte mit den „Veilchen gegen Veilchen“ geschmückt werden. (Christine Zacharias)