Die Frauenbeauftragte soll abgesichert werden

Offener Brief der Fraueninitiative Hersfeld-Rotenburg

+ © Christine Zacharias Ute Boersch, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. © Christine Zacharias

Die Fraueninitiative Hersfeld-Rotenburg fordert in einem offenen Brief, dass die Stelle einer Frauenbeauftragten für den Landkreis in ihrer bisherigen Form abgesichert wird.