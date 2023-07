„Gerade auch gegenüber Frauen“: Freibad-Betreiber kritisieren zunehmende Respektlosigkeit

Kay Thimet betreibt mehrere Schwimmbäder im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Das Bild zeigt ihn im Freibad in Schenklengsfeld. © Helwig, Laura

Die Straftaten in den Freibädern im Kreis Hersfeld-Rotenburg haben laut Polizei nicht zugenommen, wohl aber die Respektlosigkeit und andere Probleme.

Hersfeld-Rotenburg – Nach den teils gewalttätigen Übergriffen in Berliner Schwimmbädern wird bundesweit über einen besseren Schutz in Badeanstalten diskutiert. Auf Anfrage unserer Zeitung betont das Polizeipräsidium Osthessen, dass die Freibäder in der Region „keinen Kriminalitätsschwerpunkt darstellen und kein signifikanter Anstieg von Straftaten zu erkennen“ sei.

Bäderbetreiber registrieren allerdings eine Zunahme der „Dreistigkeit und Respektlosigkeit – gerade auch gegenüber Frauen“, wie Kay Thimet berichtet, dessen Bäderbetrieb für die Freibäder in Philippsthal, Schenklengsfeld, Nentershausen, Kirchheim sowie für das Geistalbad und das Aquafit in Bad Hersfeld verantwortlich ist. „Schwimmbäder sind ein Abbild der Gesellschaft, obwohl in Badehose eigentlich alle Leute gleich sind“, sagt Thimet.

„Spürbar“ weniger Respekt in Freibädern im Kreis Hersfeld-Rotenburg

Übergriffe in Schwimmbädern habe es zwar schon früher gegeben, aber er müsse inzwischen immer öfter von seinem Hausrecht gebrauch machen. Pro Jahr spricht Thimet in seinen Betrieben 10 bis 15 Hausverbote aus, Tendenz steigend. Oft seien es männliche Jugendliche, die in der Gruppe über die Stränge schlügen und den Anweisungen der Bademeister nicht Folge leisteten.

„Zuweilen werden wir sogar als Rassisten beschimpft, wenn wir Besucher mit Migrationshintergrund auf die Baderegeln hinweisen“, beklagt Thimet, der auch schon über den Einsatz von externem Sicherheitspersonal nachdenkt.

Besonders Bademeisterinnen müssen zeigen, wer das sagen hat

„Der Respekt ist spürbar weniger geworden“, bestätigt auch Madeleine Clausing, die unter anderem das Waldschwimmbad in Rotenburg betreibt. Dies betreffe Männer wie Frauen und auch nicht nur Jugendliche, hat die ausgebildete Bademeisterin festgestellt. „Gerade als Frau muss man sofort sehr strikt sein und die Regeln klarmachen“, sagt sie. Auch wenn es kaum Gewalttätigkeiten zu beklagen gebe, habe die Aggressivität zugenommen, sodass auch sie zuweilen Platzverweise aussprechen müsse.

Der Betriebsleiter des Biberbades in Bebra Gerald Mock indes sieht „keine deutliche Verschlechterung“ der Lage in seinem Freibad. „Man kennt seine Problemfälle, und natürlich gibt es junge Männer, die in der Gruppe zeigen wollen, wie stark sie sind, aber einen Sicherheitsdienst brauchen wir hier nicht.“ Er habe in dieser Sommersaison bislang nur ein Hausverbot aussprechen müssen.

Das sagt das Polizeipräsidium Osthessen:

Freibäder stellen auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg keinen Kriminalitätsschwerpunkt dar. Die Gesamtfallzahlen bewegen sich osthessenweit seit Jahren im niedrigen zweistelligen Bereich und liegen meist im Bereich der Eigentumskriminalität. Bisher seien keine signifikanten Veränderungen erkennbar, teilt das Polizeipräsidium Osthessen mit. Grundsätzlich seien Betreiber und Personal für die Sicherheit verantwortlich. Wenn erforderlich, werde die Polizei auch in Schwimmbädern tätig, um Straftaten konsequent zu verfolgen. (Kai A. Struthoff)