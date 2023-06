Friederike Quapp hat das Pfarramt Philippsthal II übernommen

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Die Heimboldshäuser Kirche ist einer der Wirkungsstätten von Pfarrerin Friederike Quapp. Im Pfarramt Philippsthal 2 betreut sie die Dörfer Heimboldshausen, Gethsemane, Harnrode, Röhrigshof und Unterneurode. © Jan-Christoph Eisenberg

Friederike Quapp hat zum 1. Juni die vakante halbe Pfarrstelle im Kirchspiel Philippsthal übernommen. Im Pfarramt Philippsthal II ist sie aber keine Unbekannte.

Heimboldhausen – Regelmäßigen Gottesdienstbesuchern muss sich Friederike Quapp an ihrer künftigen Wirkungsstätte wohl nicht lange vorstellen: Bereits seit 2019 ist sie neben ihrer bisherigen Aufgabe als Klinik- und Kurseelsorgerin mit einem Viertel-Dienstauftrag im Werratal tätig.

Zum 1. Juni hat die 60-Jährige nun die bislang vakante halbe von insgesamt eineinhalb Pfarrstellen im neuen Kirchspiel Philippsthal übernommen. Als Seelsorgerin im Pfarramt Philippsthal II betreut sie rund 1200 evangelische Christen in Heimboldshausen, Gethsemane, Harnrode, Röhrigshof und Unterneurode – dem früheren Kirchspiel Heimboldshausen. Die Theologin hat damit die Nachfolge von Wolfgang Houska angetreten, der Ende vergangenen Jahres in Ruhestand gegangen ist.

Mit den Gegebenheiten bereits etwas vertraut zu sein, habe mit zur Entscheidung beigetragen, wieder ganz in die klassische Gemeindearbeit zu wechseln, erklärt die Pfarrerin – wenngleich sie auch gerne als Klinik- und Kurseelsorgerin gearbeitet habe. Friederike Quapp ist in einer Pfarrer-Familie in Marburg aufgewachsen und dadurch früh mit theologischen Fragen in Kontakt gekommen.

Nach dem Studium in Marburg, Hamburg und Bonn sowie dem Vikariat in der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Kassel war sie von 1991 bis 2016 Gemeindepfarrerin in Hilders in der Rhön. Als Klinik- und Kurseelsorgerin betreute sie anschließend mit halbem Dienstauftrag die Vitalisklinik, die Klinik am Hainberg und das Seniorenheim Residenz Ambiente in Bad Hersfeld. Die 2019 hinzugekommene Viertelstelle im Werratal habe anfangs überwiegend Religionsunterricht an der Philippsthaler Kreuzbergschule sowie einmal im Monat Gottesdienste umfasst. In den darauffolgenden Jahren habe Corona das Gemeindeleben in vielen Bereichen gehemmt.

Pfarrerin möchte die Dörfer ihres Pfarramtes kennenlernen

Die kommenden Monate möchte Friederike Quapp deshalb vor allem dazu nutzen, die Dörfer ihres Pfarramts noch besser kennenzulernen und mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, was die Menschen hier bewegt. Als „Türöffner“ setzt sie dabei neben dem Kontakt zu Kirchenvorständen und kirchlichen Gruppen auch auf die bevorstehenden Gottesdienste im Grünen und im Kirmesfestzelt. Besonders freut sich Friederike Quapp über das aktive Gemeindeleben in ihrem Pfarrbezirk – mit vielfältigen Angeboten vom Kindergottesdienst über den Jugendclub bis zum Seniorenkreis.

Auf diese gewachsenen Strukturen will sie ihre Arbeit als Seelsorgerin aufbauen, in den Sommermonaten aber auch ein neues Format ausprobieren: sogenannte Achtsamkeitsspaziergänge durch die Natur um die Dörfer des Kirchspiels.

Auch in der Freizeit ist die Pfarrerin mit ihrer Labrador-Hündin oft im Grünen unterwegs, liest außerdem gerne. Friederike Quapp lebt in Hünfeld und wird somit über Landstraßen an ihre Arbeitsstelle pendeln. Dennoch werde sie regelmäßig im Kirchspiel präsent sein, um für die Menschen in „Freud und Leid“ ein offenes Ohr zu haben, verspricht die Theologin. Neben festen Sprechzeiten will die Theologin auch Gesprächstermine nach Vereinbarung im Pfarramt anbieten, das künftig in einem Raum im Martin-Luther-Haus in Heimboldshausen untergebracht ist.

Offiziell ins Amt als Pfarrerin im Bezirk Philippsthal II eingeführt wird Friederike Quapp am kommenden Sonntag, 18. Juni. Der Gottesdienst in der Heimboldshäuser Kirche beginnt um 14 Uhr. (Jan-Christoph Eisenberg)