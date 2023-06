Therapiehunde und Trainerin sind ganz dicke Freunde

Von: Kim Hornickel

Teilen

Kuscheln und toben durch den Garten: Elvira Reinmüller aus Friedewald und ihre Bearded Collies (vl.) Leo, Mia und Monty sind nicht nur privat ein gutes Team. Reinmüller besucht mit ihren Therapiehunden auch Seniorenheime und Schulen. © Kim Hornickel

Senioren und Kinder lieben sie: Die Bearded Collies von Elvira Reinmüller aus Friedewald sind echte Kuschelexperten und als Therapiehunde ein Mal im Monat im Einsatz.

Friedewald – Wenn Elvira Reinmüller und ihr Bearded Collie Leo im DRK-Altenzentrum Am Schloss in Friedewald die Senioren besuchen, herrscht großes Gewusel. Dann begrüßt Therapiehund Leo aufgeregt seine Hunde-kollegen, beschnuppert freudig die Senioren und will eifrig gestreichelt werden. Elvira Reinmüller und ihre Kollegen vom DRK-Team haben dann alle Hände voll zu tun, um die Bewegungstherapie mit den Heimbewohnern in geordnete Bahnen zu bringen. Doch Reinmüller hat Erfahrung, bändigt ihren ungestümen Colli und sortiert mit den Senioren gleichzeitig Hundeleckerlis in Toilettenpapierrollen.

Das ist das Spiel an diesem Tag, bei dem die Heimbewohner zum Mitmachen animiert werden sollen. Der Umgang mit den Hunden lässt die Senioren für kurze Zeit Schmerzen oder Einschränkungen vergessen. „Eine Frau hatte Arthrose und meinte, sie kann nichts greifen, und dann ging es doch“, erzählt Reinmüller. Immer am letzten Mittwoch im Monat besuchen die Therapiehunde das Seniorenheim und Reinmüller ist schon lange Teil des Teams.

Die Medizinische Fachangestellte geht bereits seit 15 Jahren mit ihren Hunden in Altenheime und Schulen. „Angefangen hat es mit der Cindy“, erinnert sich Reinmüller. Irgendwann war die Golden-Retriever-Dame reif für die Rente und Reinmüller suchte nach einer Nachfolgerin. „Der Job ist ja auch Stress für die Hunde und im hohen Alter wollen die dann nicht mehr.“

Therapiehunde: Nicht jeder Vierbeiner ist geeignet

Die Friedewalderin machte sich auf die Suche und war schnell Feuer und Flamme für die sogenanten Bearded Collies (bärtige Collies), schottische Hütehunde mit langem Fell und einem gutmütigen Temperament. „Ich habe dann zwei beim Züchter ausgesucht und sie probeweise mitgenommen.“

Kraulen erwünscht: Therapiehund Leo und Ausbilderin Elvira Reinmüller besuchen die Senioren im Altenheim Am Schloss in Friedewald. © Hornickel, Kim

Reinmüller machte den Praxischeck und nahm die jungen Hunde mit in den Kindergarten, um sie auf Therapiehunde-Tauglichkeit zu testen. „Einer ist nach kurzer Zeit eingeschlafen, für den war das nichts“, erklärt Reinmüller. „Aber die zweite, das war dann unsere Mia“, sagt sie fröhlich und schenkt der Hündin, die mittlerweile die Seniorin in Reinmüllers kleinem Rudel ist, einen liebevollen Blick.

Aber auch Mia kann inzwischen frei entscheiden, ob sie noch zum Dienst antreten möchte oder nicht – immerhin plagen die 12-Jährige so einige Zipperlein. „Wenn ich meine Jacke anziehe, und mich zum Dienst aufmache, dann weiß sie gleich, wo es hingeht, und folgt mir oder legt sich wieder hin.“ Reinmüller und Mia verstehen sich blind.

Senioren-Hündin ganz agil: Mia will wieder ein Welpe sein

Und während ihr Frauchen, zusammen mit dem 7-jährigen Leo, den Dienst im Seniorenheim absolviert, hat Mia schon wieder eine neue Aufgabe. Sie muss ein Auge auf Rudelkollege Monty haben, der sich in Sachen Therapiehunde-Dienst lieber bedeckt hält und mit Mia zuhause bleibt. „Eigentlich hatten wir zwei die Ausbildung schon begonnen, aber dann wollte er nicht mehr“, erzählt Reinmüller. „Jetzt ist er nur Hund“, sagt sie und grinst.

In dem großen Garten der Reinmüllers ist fürs „Hund sein“ viel Platz. Das kleine Rudel tobt am liebsten ausgelassen über die Wiese. „Da wird ’Michen’ übermütig und glaubt, wieder jung zu sein“, sagt Reinmüller.

Für die Friedewalderin sind ihre Hunde Teil der Familie. Sogar die Geburtstage der drei Bearded Collies hat sich Reinmüller in ihrem Kalender auf dem Handy eingespeichert. „Mia hat am 30. Mai, Leo am 24. April und Monty am 4. November“, liest sie vor.

Sie streichelt Mia über das weiche Fell, das sie am Kopf aller Hunde mit einer kleinen Haarspange zurückgebunden hat. „Die sehen ja sonst nichts“, sagt sie. Hündin Mia hat sogar ihren Namen auf der Haarspange stehen. „Leo hatte das auch, die hat er aber verloren“, sagt Reinmüller nachdenklich und schaut sich suchend im Garten um. Nur Monty trägt seine Haare bevorzugt kurz. „Das ist ein Kompromiss“, sagt Reinmüller. Denn der Colli ist kein Fan der regelmäßigen Fellpflege. Und die hat es bei so langen Haaren natürlich in sich.

Fellpflege ist viel Arbeit: Bei Schmuddelwetter geht es ab in die Dusche

Alle 14 Tage kämmt die Friedewalderin ihre Lieblinge. Das dauert auch mal zwei Stunden pro Hund. Und bei Schmuddelwetter müssen die Collies auch noch geduscht werden. Die Begeisterung dafür halte sich im Rudel aber in Grenzen. „Sie sind nicht so die Wasserratten“, sagt die Hundehalterin.

Die Collies halten die Familie auf Trab. Das Ehepaar Elvira und Roland Reinmüller richtet den Alltag auf die Bedürfnisse ihrer drei Lieblinge aus und verzichtet dafür sogar auf den Urlaub. „Normalerweise nehmen wir die Hunde mit. Gerade ist Mia aber so schwach, das wollen wir ihr nicht zumuten“, sagt Elvira Reinmüller. Und alleine wegfahren? Das kann sie auch nicht so einfach, denn: „Das nimmt mir Mia übel“, sagt die Therapiehunde-Ausbilderin. Die beiden sind eben echt dicke Freunde. (Kim Hornickel)