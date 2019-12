Adventsmarkt mit Unterhaltungsprogramm in Friedewald: Weihnachtszauber im Schlosshof

Der Duft von Gebratenem und Gebackenem zog über den Schlossplatz in Friedewald, als dort am Wochenende das Messeunternehmen „Gartenkönig“ einen Weihnachtsmarkt veranstaltete.

Unter dem Motto „Friedewalder Weihnachtszauber“ präsentierten an die 50 Aussteller und Kunsthandwerker ihre Waren und Erzeugnisse. Den Besuchern wurde unter anderem eine reichhaltige Auswahl an Imbissspezialitäten, Backwerk zur Jahreszeit und vor allem Heißgetränke verschiedenster Geschmacksvariationen angeboten.

Aber auch Schmuckkreationen, textile Artikel, Keramikarbeiten sowie weihnachtliche Dekoration fand ihre Abnehmer.

Ergänzt wurde der „Weihnachtszauber“ an beiden Tagen durch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit dem Bläserensemble „Blaue Mützen“ aus Rasdorf, Balladensängern, Märchenerzählungen und Überraschungsmomenten für alle Generationen durch den Weihnachtsmann. Zudem hatte der Kinderliedermacher Toni Geiling das Publikum zu einer winterlichen Liederreise eingeladen. Und am Sonntag war das Mitsingen beim Gottesdienst in der Kirche nebenan ebenso erwünscht. ha

Quelle: Hersfelder Zeitung