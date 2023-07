Frontalcrash in Neuenstein: Drei Menschen verletzt

Von: Yuliya Krannich

Teilen

Unfall nahe Gittersdorf © TVnews-Hessen

Bei einem Frontalzusammenstoß in Neuenstein sind am Montagabend drei Menschen verletzt wurden. Die Bundesstraße 324 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Gittersdorf - Zu einem Frontalzusammenstoß wurden am Montagabend die Feuerwehren aus Untergeis, Gittersdorf und Neuenstein alarmiert. Gegen 19:30 Uhr war es zwischen Untergeis und Gittersdorf zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Mazda befuhr die B 324 von Neuenstein in Richtung Bad Hersfeld.

In einer langgezogenen Linkskurve überholte der Madzdafahrer nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge und krachte am Ende der Kurve unmittelbar vor Gittersdorf frontal in einen mit zwei Personen besetzten Ford, der die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und ihre Beifahrerin, sowie der Fahrer des Mazda schwer verletzt. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Betreuung der Verletzten, sicherten die Unfallstelle und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Die B324 musste zeitweise voll gesperrt werden. (yk)