Frühlingshaft shoppen in Bebra

Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag am 7. April

+ © Wilfried Apel Das Stadt-Entree: Die gerade gepflanzten Stiefmütterchen weisen in Form einer "1250" auf die ab Ende September anstehenden Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum "1250 Jahre Bebra" hin. © Wilfried Apel

Bebra. Der Frühling hat in diesem Jahr schon einige Male fühlbar Einzug gehalten. Bereits im Februar gab er sein erstes, sonniges Gastspiel. Grund genug für Bäwersche, Bebraner, Bebraer und all diejenigen, die immer wieder gerne in die Biberstadt kommen, das Frühlingserwachen im Fuldatal zu feiern.