Zwischen den Zeilen: Frust, Vorfreude und Abschied

Kai A. Struthoff, HZ-Redaktionsleiter © Ludger Konopka

In der Kolumne Zwischen den Zeilen befasst sich Kai A. Struthoff mit der Hochbrücken-Debatte und Festspiel-News.

Gut, dass wir noch mal drüber geredet haben – so könnte mal wohl die Bilanz des Runden Tisches zum Ersatzneubau der Hochbrücke in Bad Hersfeld überschreiben. Denn ändern wird sich an den Planungen wohl nichts. Die Fraktionen hatten sich ja bereits vor dem Treffen klar positioniert, der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth hatte vor Änderungen gewarnt und auch Anke Hofmann, die im Wahlkampf selbst ein Moratorium für die Hochbrücke gefordert hatte, beugt sich nun offenbar der normativen Kraft des Faktischen.

Aus dem Rathaus hört man hinter vorgehaltener Hand, dass das Dromos-Projekt für selbstfahrende Busse, das Lieblingsspielzeug von Ex-Bürgermeister Fehling, „viel Zeit gestohlen“ habe. Zeit, die man besser früher in das Projekt Hochbrücke – und auch in viele andere liegen gebliebene Vorhaben – hätte investieren sollen.

Hätte, hätte, Fahrradkette: Für die engagierten Klima- und Lärmschützer in Bad Hersfeld, die viel Zeit und Energie investiert haben, gute und überzeugende Argumente zusammenzutragen, ist all das frustrierend. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn sich immer weniger Menschen ehrenamtlich im kommunalpolitischen Bereich engagieren, wenn sie doch den Eindruck haben müssen, dass „die da oben“ doch machen, was sie wollen.

Allerdings darf man an dieser Stelle nicht in Populismus verfallen. Ich habe schon den Eindruck, dass die jetzt Verantwortlichen mit Augenmaß entscheiden, auch wenn sie von der anstehenden Lösung selbst nicht hundert-prozentig überzeugt sind. Aber Verantwortung tragen heißt eben auch, die Chancen und Risiken abzuwägen.

Erfreulichere Nachrichten kamen in dieser Woche von den Bad Hersfelder Festspielen: Trotz des miesen Wetters haben die Zuschauerzahlen schon fast wieder das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht – trotz Krisen und Inflation. Dennoch hinken diese Vergleiche auch immer, denn in anderen Spielzeiten gab es zum Beispiel mehr Produktionen.

Doch zur Wahrheit gehört wohl auch, dass die Auslastung des „King Lear“ trotz toller schauspielerischer Qualität, doch nicht so hoch war, wie erhofft. Die von vielen Festspiel-Freunden erhobene Forderung nach einem echten Klassiker scheint sich an der Theaterkasse nicht unbedingt bezahlt zu machen.

Dafür verspricht das Musical „A Chorus Line“ 2024 ein Knaller zu werden. Joern Hinkel ist dank guter Kontakte in die USA und des Renommees der Bad Hersfelder Festspiele ein echter Coup gelungen. Auch das Schauspiel-Stück scheint schon zu stehen. Mehr noch, Hinkel plant sogar schon die Spielzeit für 2025. Das sind doch gute Nachrichten, die ein wenig über den Abschiedsschmerz hinweghelfen, dass die schönste Zeit des Sommers nun fast schon wieder vorbei ist. Aber es bleiben uns ja noch die Operngala, die Ruinen-Konzerte der Ulli-Meiß-Chöre und natürlich die rauschende Abschlussgala am morgigen Sonntag.

Und dann ist ja bald schon wieder Lolls: Am 4. September will die Stadt offiziell über die zu erwartenden Attraktionen informieren.

Es geht also weiter rund ...

(Kai A. Struthoff)