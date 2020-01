Für Aktion Advent 12.450 Euro in Spendendosen im Kreisteil Rotenburg gesammelt

Mit einem tollen Ergebnis im Verbreitungsgebiet der HNA Rotenburg-Bebraer Allgemeine geht die Aktion Advent zu Ende.

12 459 Euro und 56 Cent und damit rund 800 Euro mehr als im vergangenen Jahr sind in den Spendendosen gelandet, die bei Gaststätten, Geschäften, Vereinen und Praxen aufgestellt waren.

Zum dritten Mal in Folge das höchste Ergebnis im Kreisteil hat das Adventskonzert der Bläser der Rotenburger Jakob-Grimm-Schule eingebracht: Dort spendeten die Besucher über 2200 Euro. Insgesamt kamen in den HNA-Sammeldosen im gesamten Verbreitungsgebiet über 90 000 Euro zusammen. Neben den Spenden aus den Dosen können auch Privatleute und Unternehmen spenden. Das Gesamtergebnis beträgt so 600 000 Euro.

Das Geld fließt zu 100 Prozent an 700 bedürftige Einzelpersonen und Familien in der Region – also möglicherweise auch an Ihre Nachbarn, liebe Leser. Zum großen Teil wurden davon Kleidung, Haushaltsartikel und Möbel angeschafft. Die Adressen erhält die HNA von karitativen Einrichtungen und von den regionalen Sozial- und Jugendämtern. Unterstützung erhielten auch Vereine und Organisationen, die sich um das Wohl benachteiligter Menschen kümmern.

Insgesamt haben sich im Kreisteil Rotenburg 47 Geschäftsleute und andere Akteure mit den Spendendosen an der Aktion Advent beteiligt – davon einige mit mehreren Standorten, wie zum Beispiel die Fleischerei und Gaststätte Kanngießer in Rotenburg. Erfolgreichster Neuling beim Spendensammeln war die Fleischerei Holzhauer aus Weiterode mit 182 Euro.

Hervorzuheben sind außerdem der Hessische Hof Bebra, der als traditionell sehr fleißiger Spendensammler nach vier Jahren wieder die Grenze von 2000 Euro geknackt hat, der Breitenbacher Hof, der erneut auf Platz drei gelandet ist, und Florian Wollweber von der Deutschen Vermögensberatung. Er hat sein bisher höchstes Ergebnis erzielt.

Mehr als in diesem Jahr wurde im Kreisteil Rotenburg erst einmal gespendet: Im Winter 2016/17 landeten 12 730 Euro in den Dosen. Im HNA-weiten Vergleich liegt die Redaktion Rotenburg/Bebra mit ihren Lesern auch in diesem Jahr weit vorne.

Die Münzen und Scheine wurden von den Mitarbeitern der Sparkassenfiliale Bebra gezählt. Ihnen und allen Spendern gilt im Namen der Spendenempfänger unser Dank.

Die zehn erfolgreichsten Spendensammler

Die erfolgreichsten Spende im Kreisteil Rotenburg: 1. JGS-Bläserkonzert 2208,61 Euro; 2. Hessischer Hof Bebra 2102,27 Euro; 3. Breitenbacher Hof 748,92 Euro; 4. Vermögensberatung F. Wollweber 611,15 Euro; 5. Fleischerei Riebold 496,17 Euro; 6. Alheimer Apotheke 486 Euro; 7. Physiotherapie Regina Schäfer 462,92 Euro; 8. Fleischerei und Gaststätte Kanngießer 319,77 Euro; 9. Bad Ullrich 313,85 Euro; 10. Blumen Vergissmeinnicht 287,52 Euro.

Großes Engagement für die gute Sache

Ob Knobelabend, Schmalz gegen Spende oder Apotheken-Silberlinge für die Aktion-Advent-Dose: Das Engagement und der Ideenreichtum, mit dem die Geschäftsleute in Rotenburg, Bebra, Alheim, Ronshausen, Wildeck, Cornberg und Nentershausen bei der Spendenaktion der HNA dabei sind, ist groß.

+ Fleißige Spendensammler: Thorsten Rehs, Monika Kaiser, Sascha Claus, Kevin Draganski, Agnes Nickel und Marika Griese vom Hessischen Hof in Bebra haben nach vier Jahren wieder die Grenze von 2000 Euro geknackt. © Susanne Kanngieser

Der Grund dafür, dass zum Beispiel der Hessische Hof in Bebra Jahr für Jahr rund 2000 Euro an Spenden einsammelt, ist, dass die Mitarbeiter für die gute Sache auch aktiv auf ihre Gäste zugehen und von Schicksalen berichten, die durch die Aktion Advent positiv beeinflusst wurden. Eine der Lieblingsgeschichten: Ein junger Mann musste mit dem Moped zur Ausbildungsstelle, konnte aber nicht, weil er keinen Helm hatte – den bekam er dann über das Spendengeld finanziert. Auch Elfriede und Harald Döttger vom Breitenbacher Hof freuen sich, dass ihre Kunden auch dieses Jahr wieder so fleißig gespendet haben – auch wenn zwischenzeitlich Engpässe beim Gänseschmalz nur knapp abgewendet werden konnten. Das Schmalz gibt es gegen eine Spende.

+ Sie landeten zum dritten Mal in Folge auf Platz drei: Elfriede und Harald Döttger vom Breitenbacher Hof. © Clemens Herwig

Florian Wollweber hat sein Spendenergebnis von 611,15 Euro mit einer Privatspende noch mal aufgestockt, sodass insgesamt 1000 Euro dabei herausgekommen sind.

+ Die Versteigerung eines VIP-Pakets für die MT Melsungen trug alleine 260 Euro zum Spendenergebnis von Florian Wollweber bei. Das Bild zeigt ihn mit (von links) MT-Spieler Tim Schneider und den Gewinnern Charlyn Bernhardt und Stefan Peter. © Deutsche Vermögensberatung

Gezählt hat das Geld auch in diesem Jahr wieder die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg, diesmal in der Filiale Bebra. Dafür muss Einiges an Arbeitszeit investiert werden, denn viele Geschäftsleute bringen gleich mehrere Dosen, mit Münzgeld und Scheinen, und alles muss richtig zugeordnet werden. „Das übernehmen unsere Auszubildenden gerne“, sagt Bebras Marktbereichsleiter Martin Krauß. Dem Geldinstitut sei es wichtig, dass die Spenden in der Region ankommen.