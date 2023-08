Haft für Nähe zu Kindern

Von: Mario Reymond

Ein 34 Jahre alter Mann aus Nentershausen muss wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht für 13 Monate hinter Gitter.

Bad Hersfeld –Der Mann war bereits am 11. September 2012 vom Landgericht Fulda rechtskräftig wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern in vier Fällen, wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwölf Fällen sowie wegen des sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen und des versuchten schweren Missbrauchs eines Kindes zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Im Anschluss an die Inhaftierung wurde eine fünf Jahre währende Führungsaufsicht gegen ihn verhängt. Eine der gerichtlich festgesetzten Auflagen: Keinerlei Kontakt zu minderjährigen Jungen. Dagegen verstieß der Angeklagte dann jedoch zwischen dem 20. April 2021 und dem 9. Januar 2022 in gleich sechs Fällen.

Fünf dieser Anklagevorwürfe wurden nun vor dem Jugendgericht verhandelt. Einen Vorwurf nahm Richter Michael Wehner aus der Anklage heraus und stellte diesen vorläufig für zwei Jahre ein. Grund: In diesem expliziten Fall geht es wohl um mehr, als den bloßen Annäherungsverstoß. Schließlich sitzt der 34-Jährige deswegen bereits seit längerer Zeit in Untersuchungshaft. Den Haftbefehl gegen ihn hatte das Amtsgericht Mühlhausen am 5. April 2022 erlassen. Dabei geht es um den Vorwurf, dass der Nentershäuser in seiner Funktion als Lastkraftwagenfahrer den neun Jahre alten Sohn seines damaligen Chefs mit auf Tour genommen hatte. Beide sollen dann gemeinsam in dem Fahrzeug „übernachtet“ haben.

So blieb es vor dem Jugendgericht bei fünf weiteren Verstößen. Dabei hatte der Angeklagte ihm bekannte Kinder im Alter von elf und 13 Jahren mit auf Tour genommen – meist während der eigentlichen Arbeit. Einmal aber auch zu einem Truckertreffen.

Staatsanwältin Reinhard hatte für diese Vergehen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten gefordert. Eine günstige Sozialprognose mochte sie für den Angeklagten ebenfalls nicht erkennen.

Rechtsanwalt Harald Ermel hatte für seinen Mandanten eine Geldstrafe gefordert. „Ja, die Annäherungen hat es gegeben. Aber sonst keine Handlungen“, so der Anwalt.

Richter Wehner verurteilte den 34-Jährigen schließlich zu 13 Monaten Haft. In das Urteil flossen zwei offene Geldstrafen in Höhe von 5400 Euro wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht und wegen Betrugs ein.

