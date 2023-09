Nentershausen: Telekom muss provisorischen Mobilfunk-Mast abbauen, bevor der neue sendet

Von: Carolin Eberth

Suchen in Nentershausen vergeblich nach Handynetz: Klaus Walther, Ortsvorsteher von Nentershausen (links), und Bürgermeister Ralf Hilmes. © Carolin Eberth

Es ist nicht nur der Albtraum eines jeden Jugendlichen aufm Dorf – sondern der eines ganzen Dorfes: Im Ortsteil Nentershausen haben Telekom-Kunden seit vier Wochen keinen Handyempfang.

Nentershausen – Der alte Funkmast ist außer Betrieb, der neue läuft noch nicht und ein mobiler Mast, der die vergangenen zwei Jahre den Ort mit Netz versorgte, wurde von der Telekom kurzfristig abgebaut. „Das ist der Supergau für alle Unternehmer, für die Feuerwehr, deren Alarmierung zum Teil auf Handyempfang basiert, und auch für alte Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Der ganze Ort ist quasi von der Außenwelt abgeschnitten“, sagt Klaus Walther, Ortsvorsteher von Nentershausen. Die meisten Leute im Ort seien nämlich Kunde der Telekom, da deren Netz in der Gemeinde in der Vergangenheit immer am zuverlässigsten funktioniert habe.

„Viele Einwohner in Nentershausen haben mittlerweile auch gar keinen Festnetzanschluss mehr und müssen jetzt zum Telefonieren in den nächsten Ort fahren“, sagt Ralf Hilmes, Bürgermeister von Nentershausen. „Wir sind verärgert und enttäuscht von der Telekom. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so was mitten in Deutschland, im Jahr 2023, noch passieren kann, dass plötzlich kein Handyempfang mehr funktioniert“, so Hilmes.

„Für uns bedeutet das einen Auftragsverlust von circa 20 bis 30 Prozent“, sagt Hermann Gebhard, der in Nentershausen ein Autohaus mit Werkstatt und Abschleppservice sowie eine Tankstelle betreibt. „Uns gehen die Aufträge flöten, wenn wir nicht erreichbar sind. Dann rufen unsere Kunden eben die Konkurrenz an“, fügt Gebhard hinzu, der schon mehrfach versucht hat, mit Telefonaten bei der Telekom etwas zu erreichen. „Auch wir Kollegen können uns untereinander gar nicht mehr absprechen, wenn wir unterwegs sind und nicht telefonieren können“, sagt sein Sohn Thomas Gebhard, der ebenfalls im Autohaus arbeitet. „Und meine neunjährige Tochter kann mich jetzt auch nicht mehr anrufen, wenn sie im Ort beispielsweise mit dem Fahrrad unterwegs ist und stürzen sollte“, sagt Thomas Gebhard. „Wir fühlen uns im Stich gelassen und nicht ernst genommen von der Telekom. Schließlich kann man doch keinen Funkmast abbauen, wenn der neue noch gar nicht funktioniert“, sagt Hermanns Frau Anette Gebhardt. „Bei uns muss jetzt immer einer im Haus in Hörweite des Telefons bleiben“, bedauert sie.

Sind nicht erreichbar und haben dadurch finanzielle Verluste: Thomas (links) und Hermann Gebhard, die in Nentershausen ein Autohaus mit Werkstatt und Abschleppservice sowie eine Tankstelle betreiben. © Carolin Eberth

Im Kontrast zur Funkstille im Ort steht im Rathaus das Festnetztelefon von Bürgermeister Hilmes nicht mehr still. „Die Bürger sind verärgert und verlangen wieder Empfang“, sagt Hilmes. Er sei seit Wochen intensiv mit der Telekom und der Funkturm GmbH in Kontakt, um an einer Übergangslösung zu arbeiten. „Dabei haben wir im Rathaus gar keine Schuld an dem Funkloch“, stellt Hilmes klar.

Doch wo liegt eigentlich genau das Problem? „Wir mussten unseren – als Provisorium eingesetzten – mobilen Mastwagen außer Betrieb nehmen, da wir keine weitere Genehmigung zum Betrieb bekommen haben“, teilt ein Mitarbeiter der Telekom auf Nachfrage der HNA mit. Aus rechtlichen Gründen sei eine weitere Verlängerung der Genehmigung am bisherigen Standort nicht mehr möglich. Hintergrund sei, dass die Telekom provisorische Mobilfunkanlagen nach hessischem Landesrecht nur bis zu zwei Jahre am selben Standort betreiben darf und diese Zeit sei nun überschritten.

„Deshalb haben wir der Telekom gleich andere Flächen in Nentershausen angeboten, wo sie den mobilen Masten hätten hinstellen können“, sagt Bürgermeister Hilmes. Eine Rückmeldung, ob ein neuer mobiler Mast errichtet wird, und wenn ja, wann, habe er jedoch noch nicht erhalten. „Zunächst muss ermittelt werden, ob der Ersatzstandort funktechnisch überhaupt geeignet ist, um als Übergangslösung genutzt werden zu können“, teilt die Telekom dazu gestern auf Nachfrage mit.

Zwei Funkmasten stehen in Nentershausen, doch keiner von beiden funktioniert: rechts der alte und links der neue. © Klaus Walther

Fakt ist: Sollte keine Übergangslösung geschaffen werden, wird es bis Frühjahr 2024 keinen Telekom-Empfang in Nentershausen geben. „Die endgültige Lösung, also die Inbetriebnahme unserer Antennen auf dem neuen Mast von Vodafone, wird leider noch etwas dauern. Es ist derzeit von einem Sendebetrieb, beziehungsweise der Inbetriebnahme unserer Technik, Anfang 2024 auszugehen. Belastbarer lässt sich das derzeit leider nicht sagen“, so die Telekom. (Carolin Eberth)