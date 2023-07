Gartenfest in Friedewald: Mehr als 100 Aussteller an der Wasserburg

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Aus den Niederlanden angereist: Veranstalter André König (links) bestaunt die Metallskulpturen, die Händler Klaus am Donnerstag an seinem Stand im Schlosspark ausgestellt hat. © Jan-Christoph Eisenberg

Von Freitag bis Sonntag findet rund um die Wasserburg-Ruine in Friedewald das Gartenfest mit mehr als 100 Ausstellern statt.

Friedewald – Das Mobiltelefon bleibt bei André König am Donnerstagvormittag nie lange still. Im elektrischen Golfcart ist der Inhaber des Suhler Veranstaltungsunternehmens Arcos auf dem weitläufigen Areal um die Friedewalder Wasserburgruine unterwegs, um gemeinsam mit seinem sechsköpfigen Team die quasi im Minutentakt eintreffenden Aussteller an den richtigen Platz zu dirigieren – möglichst in einer Reihenfolge, bei der die Fahrzeuge der Händler den Nebenmann nicht beim Aufbau behindern.

Mehr als 100 Stände werden es sein, wenn das Friedewalder Gartenfest am heutigen Freitag um 10 Uhr seine Pforten für Besucher öffnet. Seit dem Jahr 2011 richtet König die Veranstaltung in Kooperation mit dem Schlosshotel Prinz von Hessen in der Dreienberggemeinde aus – in den zurückliegenden Corona-Jahren in kleinerem Umfang mit Hygienekonzept.

Verkauft Deko-Artikel: Marina Peipenburg von der Firma Glaskönig aus Karmen. © Jan-Christoph Eisenberg

Solcherlei Beschränkungen gehören zwar längst der Vergangenheit an, die damals eingeführte Wege-Anordnung in Form eines Rundgangs wurde dennoch beibehalten. Sie habe sich bewährt, weil die Besucher so keinen der rund 100 Aussteller verpassen, verdeutlicht der Organisator, der unter dem Titel Gartenkönig bundesweit Gartenmärkte, -messen und -feste ausrichtet.

Wie in den vergangenen Jahren sei das Angebot wieder breit gefächert und reiche von Pflanzen wie Kräutern, Rosen, Stauden und Kakteen über Gartengeräte- und Möbel, Whirlpools und Dekorationen bis hin zu Schmuck und Kulinarischem.

Friedewalder Gartenfest: Zeiten und Preise im Überblick Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr. Eintritt: Pro Person und Ausstellungstag: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei. Dauerkarte: 20 Euro. Tageskarten im Vorverkauf unter gartenkoenig.de: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Haupteingang ist die obere Zufahrt zur Festscheune des Schlosshotels, Nebeneingang das Schlosstor an der Motzfelder Straße. Am zentralen Parkplatz gibt es ein Depot, wo Besucher gekaufte Ware zwischenlagern können. Hunde dürfen angeleint auf das Gelände.

Alle Standplätze im Schlosshof und Park rund um die Wasserburg sind vergeben, einzelnen Interessenten musste König sogar absagen. Etwa ein Drittel der Aussteller kommt laut Organisator aus der Region, der Rest reist aus dem gesamten Bundesgebiet und den Nachbarländern an – so wie Klaus aus Holland, der am späten Vormittag an seinem Stand im Schlosspark bereits unzählige Metallskulpturen aufgereiht hat, während einige Meter weiter ein Staudengärtner aus Franken gerade erst die Laderampe seines Lkw absenkt.

Letzte Handgriffe: Joachim Weber aus Suhl montiert sein Gewächshaus. © Jan-Christoph Eisenberg

Zum festen Händlerstamm zählt Joachim Weber aus Suhl, der Gewächshäuser, Dekoration und Werkzeuge anbietet und schon seit dem ersten Gartenfest nach Friedewald kommt. Zum ersten Mal dabei ist hingegen die Horus-Falknerei aus Schleswig-Holstein, die am Samstag und Sonntag jeweils um 11.30 Uhr und 15 Uhr Vorführungen mit Greifvögeln und Windhunden gibt. Auch eine Glaskünstlerin zeigt live ihr Handwerk.

Wegen der Vollsperrung zwischen Motzfeld und Friedewald bittet André König insbesondere aus Süden anreisende Besucher, der Umleitung zu folgen und den ausgewiesenen, von der Feuerwehr bewirtschafteten Zentralparkplatz oberhalb des Schlosshotels zu nutzen. (Jan-Christoph Eisenberg)