Gebündelte Anwaltskompetenz am Bebraer Rathaus

Bündeln ihre Kompetenzen in der Bebraer Kanzlei am Rathaus: Rechtsanwalt Stephan Rieß (links) und Rechtsanwalt Dr. Andreas Knoth. Foto: Wilfried Apel

Bebra – In der Kanzlei am Rathaus zusammengefunden haben die beiden Rechtsanwälte Dr. Andreas Knoth und Stephan Rieß.

Ab sofort wollen die beiden Juristen die Interessen ihrer Mandantinnen und Mandanten in Form einer Bürogemeinschaft wahrnehmen, im Herzen der Biberstadt Kompetenzen bündeln und gleich mehrere Rechtsgebiete spezialisiert abdecken.

Dr. Andreas Knoth ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Sozialrecht. Zudem arbeitet er als Mediator. Aufgrund langjähriger Erfahrung ist sich Knoth sicher: „In aller Regel existiert die Bereitschaft zur gütlichen Einigung. Gerade in Scheidungsverfahren sind die Beteiligten an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Deshalb bietet es sich an, im Rahmen eines Mediationsverfahrens nach Lösungen zu suchen. Darüber hinaus liegt es auch ganz im Sinne der Mandantschaft, nach außergerichtliche Lösungen zu suchen, denn diese lassen sich schneller herbeiführen als gerichtliche Entscheidungen.“ Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist der 46-jährige Jurist Dozent für den Bereich „Soziale Arbeit“ – an der Fachhochschule in Erfurt, wo Knoth und Rieß in zentraler Stadtlage zusammen ein weiteres Büro unterhalten.

Stephan Rieß ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht. Der 45-jährige Jurist ist verheiratet und als Verkehrsrechtsspezialist seit mehr als einem Jahrzehnt schwerpunktmäßig in den Bereichen Gewährleistungsrecht und Verkehrsunfallschadenregulierung tätig. Lange Jahre war er auch Partner einer überörtlichen Sozietät in Frankfurt am Main. Neben Privatleuten gehören Autohäuser und Reparaturbetriebe zu seiner Klientel. Von daher ist er auch mit den anspruchsvollen rechtlichen Herausforderungen befasst, denen sich die Automobilbranche in den letzten Jahren gegenübersieht.

Beide Fachanwälte sind fest in der Region verwurzelt. Dr. Andreas Knoth ist in Weiterode geboren und aufgewachsen, Stephan Rieß lebt seit mehr als 20 Jahren in Nentershausen, wo er auch Vorsitzender des Fördervereins der Tannenburg ist. Durch ihre Zusammenarbeit erhoffen sich Knoth und Rieß noch umfassendere Möglichkeiten, Menschen aus der Region bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen.

Die Sprechzeiten der Kanzlei am Rathaus sind montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Weitere Terminmöglichkeiten bestehen nach Vereinbarung. zwa

www.advoknoth.de