Arbeitslosigkeit im Kreis Hersfeld-Rotenburg nimmt zu

Von: Daniel Göbel

Die Arbeitslosenzahl ist ganz leicht gestiegen. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Arbeitslosigkeit in Waldhessen ist im August gegenüber dem Vormonat leicht angestiegen. Die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent (Vormonat: 4,2 Prozent; Vorjahr: 4,0 Prozent).

Hersfeld-Rotenburg – Die Arbeitslosigkeit in Waldhessen ist im August gegenüber dem Vormonat leicht angestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt nun bei 2742 (+ 1,8 Prozent), die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent (Vormonat: 4,2 Prozent; Vorjahr: 4,0 Prozent) und somit deutlich unter dem Hessendurchschnitt von 5,4 Prozent. Das teilte die Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda mit.

Waldemar Dombrowski Arbeitsagentur © Privat

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommerferien üblich und wiederholt sich regelmäßig“, erklärt Waldemar Dombrowski, Leiter der Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda. „Maßgebend für den leichten Anstieg waren in der Region Hersfeld-Rotenburg Arbeitslosmeldungen von älteren Menschen über 50 Jahren, von Frauen und von Ausbildungsabsolventen. Nach der Sommerpause verbessern sich die Vermittlungschancen erfahrungsgemäß wieder“, so der Agenturchef weiter.

Demnach verzeichnete die Personengruppe der Über-50-Jährigen den stärksten Aufwuchs. Ihre Zahl stieg um 42 auf insgesamt 799 Ältere an (+ 5,5 Prozent). Die Zahl der arbeitslosen Frauen ist im letzten Monat um 65 auf 1358 angestiegen (+ 5,0 Prozent). Mit 185 jungen Menschen, die nach ihrer Ausbildung arbeitslos wurden, liegt die Zahl deutlich über dem Vorjahresmonat (+ 25,6 Prozent). Die Arbeitsagentur geht jedoch davon aus, dass diese zeitnah wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten.

Bei arbeitslosen Menschen ohne deutschen Pass ist im August ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit um 33 auf 1013 Personen zu verzeichnen (- 3,2 Prozent). Auch die Zahl der Arbeitslosen im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters ist um sechs auf 1866 gesunken (- 0,3 Prozent). Im Bereich der Arbeitsagentur ist ein Anstieg von 54 Personen (+ 6,6 Prozent) auf 876 Arbeitslose zu verzeichnen.

Ungeachtet des gedämpften Konjunkturverlaufs besteht nach wie vor ein hoher Bedarf an Fach- und Hilfskräften. Im August konnte der Arbeitgeberservice im Agenturbezirk 783 Arbeitsstellen akquirieren. Derzeit sind 3033 Stellen in unterschiedlichen Branchen zur Besetzung frei. (Daniel Göbel)