Gelbe Tonne für Plastikmüll kommt im Kreis Hersfeld-Rotenburg gut an

Von: Laura Hellwig

Gelbe Tonnen werden im Kreis Hersfeld-Rotenburg seit Anfang des Jahres für die Entsorgung von Plastikmüll eingesetzt. © Peter Endig/dpa

Seit fünf Monaten gibt es im Landkreis Hersfeld-Rotenburg statt Gelber Säcke die Gelbe Tonne für Plastik- und Verpackungsmüll.

Hersfeld-Rotenburg – Die Umstellung komme bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern gut an, sagt Jan Fulde, Leiter Disposition bei Fehr-Knettenbrech in Bad Hersfeld. Die Firma kümmert sich im Landkreis um Auslieferung, Abfuhr, Tausch und Reparaturen der Gelben Tonnen.

Der Abfallwirtschafts-Zweckverband (AZV) und der Müllabhol-Zweckverband (MZV) haben hier keine direkten Zuständigkeiten. Dennoch gibt auch Gerd Keidel, stellvertretender Geschäftsführer des AZV, eine Einschätzung ab: „Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung – so unsere Erfahrung aus vielen Telefonaten – steht der Einführung der Gelben Tonne sehr positiv gegenüber“, sagt Keidel. Der MZV äußert sich nicht und verweist auf die Zuständigkeit von Fehr-Knettenbrech.

Mülltrennung klappt nicht einwandfrei Über die Gelbe Tonne werden – wie bei den Gelben Säcken auch – Verpackungsabfälle entsorgt. Dazu zählen etwa Kunststoffe, Konservendosen und Verbundstoffe. Laut Jan Fulde, Leiter Disposition bei Fehr-Knettenbrech, funktioniere die Mülltrennung nicht einwandfrei und habe sich durch die Gelbe Tonne noch verschlechtert. Die kostenfreie Entsorgung der Gelben Tonne werde ausgenutzt, weshalb hier auch andere Abfälle landen, so Fuldes Einschätzung.

Allerdings musste anfangs noch nachjustiert werden: Seit Anfang des Jahres wurden rund 3500 bis 4000 Mülltonnen gegen größere Tonnen getauscht oder nachbestellt, schätzt Fulde. Bei der Auslieferung der Tonnen Ende letzten Jahres habe man sich am Bestand der Papiertonnen orientiert. Anhand dessen hat der AZV den Bedarf Gelber Tonnen ermittelt. „Das hat nicht überall geklappt“, erklärt Dispositionsleiter Fulde.

Eine Besonderheit bei der Einführung der Gelben Tonne stellt der Bezirk 4 in Bad Hersfeld (Innenstadt) dar. Hier bleibt es aufgrund zu enger Straßenverhältnisse und Platzproblemen bei den Gelben Säcken. Einige Bewohner des Bezirks 4, etwa am Frauenberg, seien damit nicht zufrieden. Die Begründung des Platzproblems passe nicht überall, sagt Fulde verständnisvoll. Nach seiner Auskunft sollten nach einigen Wochen des Erfahrungsgewinns erneut Gespräche stattfinden, in denen besprochen werden sollte, ob man gegebenenfalls in Teilen des Bezirks 4 doch eine Tonne einführen könnte. Fulde schlägt dafür vor, einen neuen Bezirk 5 einzurichten. „Logistisch wäre das für uns kein Problem“, sagt der Fehr-Knettenbrech-Mitarbeiter. Auftraggeber und damit zuständig für dieses Thema ist die Firma Prezero Dual. „Über den turnusgemäßen Austausch aller Beteiligten hinaus ist derzeit kein Gespräch zum Thema terminiert“, sagt ein Pressesprecher von Prezero. Ein vertraglich vereinbartes Sammelsystem könne nur mit der nächsten Ausschreibung modifiziert werden. (Laura Hellwig)