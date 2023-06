Gemeinde Nentershausen feiert Feuerwehrtag und weiht Gerätehaus ein

Von: Herbert Vöckel

Zum Feuerwehrtag der Gemeinde Nentershausen zeigten die Kinder- und Jugendfeuerwehren beim Löschangriff ihr Können. © Herbert Vöckel

Das Feuerwehrhaus in Süß ist am Samstag offiziell seiner Bestimmung übergeben worden, gefeiert wurde mit vielen Feuerwehrleuten und Gästen.

Süß - Der Anlass war der traditionelle Feuerwehrtag der Gemeinde Nentershausen, bei dem auch Alarmübungen für aktiven Feuerwehren sowie für den Nachwuchs auf dem Programm standen.

„Mit der Übergabe des Feuerwehrgerätehauses an die Freiwillige Feuerwehr Süß geht eine lange Zeit der räumlichen Enge für Brandschützer in dem Ortsteil zu Ende“, sagte Bürgermeister Ralf Hilmes. Das neue Domizil der Feuerwehr Süß hat eine Nutzfläche von 500 Quadratmetern, getrennte Umkleideräume und Duschen und verfügt über einen Schulungs- und Besprechungsraum. Vorhanden seien ferner eine Küche, großzügige Lagerräume, eine Werkstatt und eine autarke Stromversorgung, so Hilmes. Beheizt wird das Haus durch eine Wärmepumpe. Eine Photovoltaikanlage sei vorgesehen.

Durch die Belastungen für den Bau in der Corona-Zeit und durch den Ukrainekrieg seien die geplanten Kosten auf voraussichtlich rund 1,3 Millionen Euro gestiegen – die Gewerke seien noch nicht alle abgerechnet.

Hilmes bedankte sich für die Unterstützung bei allen Beteiligten, stellte aber insbesondere den Einsatz von Gemeindebrandinspektor Christian Löffler und dem Süßer Wehrführer Sascha Sikora mit seiner Mannschaft heraus.

Löffler und Sikora stellten im Anschluss in Fotos und Videos die Baugeschichte und den Umzug der Feuerwehr Süß in das neue Feuerwehrgerätehaus vor, das über drei Stellplätze für Fahrzeuge verfügt. Der Feuerwehr Süß zum neuen Gebäude gratulierten Landrat Torsten Warnecke und die Landtagsabgeordnete Karina Fissmann (beide SPD), Ortsvorsteher Gabriel Beck, Kreisbrandinspektor Patrick Kniest, Vorsitzender Thomas Specht vom Kreisfeuerwehrverband und Vorsitzender Karlheinz Bornschier von der Gemeindevertretung Nentershausen.

Ehrungen für verdiente Mitglieder Ralf Klein von der Feuerwehr Bauhaus und Torsten Möller von der Feuerwehr Süß wurden beim Gemeindefeuerwehrtag in Süß mit Brandschutzehrenzeichen des Landes Hessen in Gold für 40 Jahre ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet. Die Ehrenzeichen am Bande und die Urkunden übergab Kreisbrandmeister Patrick Kniest. Eine Anerkennungsprämie für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt Lukas Bracht. Von Gemeindebrandinspektor Löffler zur Löschmeisterin befördert wurde Dorothea Rohrbach.

Alarmübungen für die aktiven Feuerwehren sowie für die Nachwuchsgruppen der Kinder und Jugendlichen stand neben der Einweihung im Mittelpunkt beim Gemeindefeuerwehrtag in Süß.

Die Einsätze wurden von vielen Zuschauern rund um das neue Feuerwehrgerätehaus in Süß verfolgt. Dazu gehörten die Meldungen der angenommenen Brände, die Alarmierung der Einsatz- und Nachwuchskräfte über digitale Empfänger und Sirenen, die Anfahrten zu den Brandstellen, die Wasserentnahme aus Tankfahrzeugen und Hydranten, das Verlegen der Schlauchleitungen und die Löschangriffen aus den Strahlrohren sowie das Retten und Versorgen von verletzten Personen – dargestellt vom eigenen Helfer-Nachwuchs. Gemeindebrandinspektor Christian Löffler kommentierte die Löschangriffe der Kinder- und Jugendfeuerwehren. (Herbert Vöckel)