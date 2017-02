Rotenburg. Ein geparkter VW Polo wurde in der Nacht zum Sonntag in der Bernhard-Faust-Straße in Rotenburg von unbekannten Tätern halb auf die Fahrbahn geschoben und mit Feuer am Lack beschädigt.

Der Schaden beträgt 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Telefon 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de – Onlinewache.

