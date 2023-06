Gesünder dank optimaler Kost - Ernährungstherapie Karin Schaper jetzt auch in Rotenburg

Von: Peer Bergholter

Gesunde Ernährung: Karin Schaper und ihr Team aus examinierten Diätassistentinnen bieten Ernährungstherapien künftig auch in Rotenburg an. © Katharina Siebert

Die individuell optimale Ernährungsweise herauszufinden, gelingt am besten mit einer professionellen Begleitung. Ernährungstherapeutin Karin Schaper und ihr Team aus examinierten Diätassistentinnen unterstützen bei Unverträglichkeiten, Krankheiten des Magen- Darmtraktes, Gewichtsreduktion und Diabetes.

Mit modernster Technologie und innovativen Testverfahren wird die Ausgangssituation analysiert und individuelle Maßnahmen eingeleitet. Die eigens entwickelte Ernährungsmethode ist medizinisch und wissenschaftlich zertifiziert, sodass die Behandlung von den Krankenkassen unterstützt wird. Für Kinder gibt es ein spezielles Programm.

Langjährige Erfahrung

Ernährungstherapeutin Karin Schaper eröffnete vor zehn Jahren die erste Praxis in Wildeck und expandierte von dort aus 2021 nach Bad Hersfeld. Am 13.06.2023 wird in Rotenburg das dritte Ernährungszentrum eröffnet, um kurze Wege für die Kunden zu gewährleisten. Der Medipark Alte Feuerwehr fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit der ansässigen Ärzte und Therapeuten. (vks)

Ab sofort können Sie ein kostenfreies Vorgespräch unter 06621-1706284 oder www.karin-schaper.de vereinbaren.

Künftig auch in Rotenburg: Das Ernährungszentrum Schaper. © Privat