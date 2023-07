Gleichzeitig tot und lebendig: Aktivitäten in den Jugendräumen variieren je nach Gemeinde

Intensität der Nutzung variiert

+ © Laura Hellwig Zum Probenraum umfunktioniert: Adrian Nowocien ist Sänger und Gitarrist bei der Band Demondrug, die im Asbacher Jugendraum ihr Zuhause hat. © Laura Hellwig

Wie viel die Jugendräume auf den Dörfern im Landkreis Hersfeld-Rotenburg genutzt werden, variiert in Waldhessen von Gemeinde zu Gemeinde.

Hersfeld-Rotenburg – Abhängig ist das vor allem von der Art der Organisation der Jugendräume und den Interessen der Zielgruppe. Das hat eine Umfrage bei mehreren Kommunen im Kreis ergeben. Dort, wo Jugendpfleger die Interessen der jungen Menschen auf Gemeindeebene vertreten, sind die Jugendräume belebter als dort, wo das Betreiben eines solchen Treffpunktes eigenverantwortlich bei den Jugendlichen liegt. Aber es gibt auch Ausnahmen, etwa in Haunetal-Rhina.



In Ludwigsau besteht eine vertragliche Kooperation mit dem Kirchenkreisamt. Nach „sehr erfolgreicher Arbeit“, wie Bürgermeister Wilfried Hagemann sagt, ruht die Jugendarbeit nun in der Gemeinde. Grund ist, dass die bisherige Jugendpflegerin in Mutterschutz und anschließend in Elternzeit ist. Vonseiten des Kirchenkreisamtes sei angekündigt worden, dass die Jugendarbeit fortgesetzt werde und für die Übergangsphase eine Neueinstellung angedacht sei, so Hagemann.



In der Gemeinde Neuenstein befinden sich in mehreren Dörfern Jugendräume. Doch nur ein Jugendraum wird aktiv genutzt, teilt Bürgermeister Roland Urstadt mit, nämlich in Raboldshausen. Urstadt erklärt, dass es andernorts im Moment kein Interesse der Jugendlichen an einer Nutzung gebe, dies sich aber natürlich gerne wieder ändern kann.



Von drei Jugendräumen der Gemeinde Cornberg wird aktuell nur noch einer genutzt: Das ist der Jugendclub in Königswald. Vor etwa einem halben Jahr schloss der Jugendraum in Cornberg. Seit einigen Jahren ist auch der Jugendraum in Rockensüß nicht mehr in Nutzung. Das liege unter anderem am veränderten Freizeitverhalten der Jugendlichen, teilt Carsten Hollstein, Ortsvorsteher von Rockensüß, mit. Früher habe man sich getroffen, um Karten zu spielen oder sich einfach nur zu unterhalten. „Doch der Trend geht immer mehr dazu, eine Wasserpfeife zusammen zu rauchen“, so Hollstein. Das sei aber nicht in der Räumlichkeit erwünscht. Die Konsequenzen seien Unverständnis bei den jungen Leuten und ihr Fernbleiben.



Den Asbacher Jugendraum nutzt eine Band zum Proben. Auch in Alheim und Bebra, wo die Kommune bei der Organisation beteiligt ist, werden Jugendräume aktiv genutzt.

Unterschied zwischen Jugendhaus und -raum Jugendhäuser haben im Vergleich zu den kleineren Jugendräumen zumeist eigenes Personal und einen offenen Bereich, wo Kinder und Jugendliche zu den Öffnungszeiten ihre Zeit frei vor Ort gestalten können. Überdies bieten Jugendhäuser oft wöchentliche Programme an. Jugendräume hingegen werden, auch wenn sie der Kommune gehören, vielerorts von den Jugendlichen selbst verwaltet. In einigen Gemeinden gibt es aber auch angestellte Jugendpfleger.

Vor rund fünf Jahren hat sich der Jugendraum im Bad Hersfelder Stadtteil Asbach in einen Probenraum verwandelt. Regelmäßig treffen sich hier Fabian Bittorf, Felix Klein und Adrian Nowocien von der Band Demondrug. Sie spielen Hardcore und Metal, erklärt Gitarrist, Sänger und Songwriter Adrian Nowocien. Er und seine beiden Kumpels, die sich bei den Konrad-Duden-Singers kennengelernt haben, möchten den Raum im Keller der Mehrzweckhalle wieder mit Leben füllen. „Jahrelang war der Jugendraum ein vergessener Ort“, erzählt Novocien.

Kleinere Renovierungsarbeiten hat die Band im Jugendraum mit der bunten Theke und den eher kindlichen Wandbemalungen auch schon vorgenommen, in Absprache mit der Stadt. „Das sah nicht so nach Punk und Metal aus“, sagt Novocien lachend. Auch wenn die drei Musiker nicht mehr so ganz in die Zielgruppe eines Jugendraums fallen, so sei es die Hauptsache, das der Raum genutzt und belebt wird, erklärt Novocien die Absprache mit der Stadt Bad Hersfeld. Es finden sogar kleine Konzerte im Jugendraum statt – das nächste sei für Oktober geplant.

Nur einen Ort weiter, im Bad Hersfelder Stadtteil Beiershausen, wird der Jugendraum unter anderem von den Kirmesburschen Beiershausen verwaltet. Nach deren Auskunft wird der Raum, der 2017 erst für rund 77 000 Euro saniert wurde, hauptsächlich für Geburtstagsfeiern genutzt.

In Haunetal gibt es in Odensachsen, Neukirchen und Rhina jeweils einen Jugendraum, der von den Jugendlichen selbst verwaltet wird, erklärt Christiane Hofmann, Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses in Rhina. In Odensachsen wird der Jugendraum derzeit nur für Geburtstagsfeiern oder mal für Besprechungen der Kirmesburschen genutzt, heißt es. In Rhina hingegen findet der Jugendraum, der früher die Kegelbahn war, regen Zuspruch.

Nahezu wöchentlich kämen hier 16- bis 20-jährige junge Leute aus Rhina zusammen. Im Sommer wird regelmäßig gegrillt, Wikinger-Schach gespielt, es gibt eine Küchenzeile, einen Fernseher und eine Musikanlage, erzählt der 19-jährige Luca Nuhn. Für den Jugendraum gebe es drei Schlüssel, die von den Jugendlichen eigens verwaltet werden. Mit dem Mehrgenerationenhaus, wo sich auch der Jugendraum befindet, funktioniere die Zusammenarbeit gut, sagt Nuhn. Gemeinsam mit einigen Gleichaltrigen hat der Rhinaer nach dem Ende der Corona-Beschränkungen den Jugendraum wieder aufleben lassen. Auch Jüngere, vor allem Geschwister, kommen mittlerweile zu den Treffen, sodass auch die nächste Generation den Jugendraum mit Leben füllt.

Eine aktive Nutzung erfahren einige Jugendräume in der Kommune Bebra, teilt Uli Rathmann mit. Er ist Leiter des Fachdienstes Generationen in Bebra. Jugendclubs gebe es unter anderem in den Stadtteilen Breitenbach, Weiterode, Iba, Braunhausen und Gilfershausen. Dort würden die Jugendräume von Jugendlichen und jungen Erwachsenen regelmäßig besucht und selbst verwaltet. „Die Stadt Bebra unterstützt je nach Bedarf die Jugendräume und -clubs personell, finanziell und ist auch bei der Organisation behilflich“, so Rathmann.

Beispielsweise suchte der Jugendclub Blechdose aus Weiterode einen neuen Treffpunkt, da die bisherigen Räumlichkeiten durch den An- und Umbau des Schulgebäudes nicht weiter genutzt werden können. Eine neue Lösung sei bereits in Aussicht. Der Weiteröder Jugendclub hat bereits viel auf die Beine gestellt, berichtet Rathmann. So organisierte er vor einigen Jahren die große Kirmes vor Ort und betreut nach wie vor die Röderweghütte, die zum Feiern angemietet werden kann. Jeder der Bebraer Jugendclubs, von denen es einige schon mehr als zwei Jahrzehnte gibt, regele für sich selbst, ob es eine Altersbegrenzung gibt. Ein Beispiel für eine breite Altersspanne sei der Weiteröder Jugendclub Blechdose, bei dem sowohl junge Leute als auch über 30-Jährige vertreten seien.

+ Der Eingang zum Jugendraum in Niederellenbach: Alheims Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer und Jugendarbeiterin Julia Gottschalk berichten von einer aktiven Nutzung der Alheimer Jugendräume. © Laura Hellwig

In den zehn Ortsteilen Alheims gibt es aktuell sechs Jugendräume. Davon sind fünf gemeindlich. In Oberellenbach wird ein privater Jugendraum betrieben. „Unser Ziel ist es, in jedem Ortsteil einen Jugendraum anzubieten“, sagt Alheims Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer. Die Jugendlichen aus Erdpenhausen gingen beispielsweise in den Hergershäuser Jugendclub und für Baumbach werde ein neuer Jugendraum gesucht, da der bisher genutzte Raum den Jugendlichen nicht mehr zur Verfügung steht. Momentan würden die Jugendräume gut angenommen, resümiert Brethauer. Ansprechpartnerin für die Jugendraumnutzer ist Jugendpflegerin Julia Gottschalk.

Sie erzählt, dass sich im Niederellenbacher Jugendraum regelmäßig junge Leute aus Niederellenbach treffen. Die Jugendarbeiterin stehe in Kontakt mit ihnen und schaue auch hin und wieder vorbei, um das Gespräch zu suchen. In Niederellenbach befindet sich der Jugendraum im Keller des Dorfgemeinschaftshauses. Vor dem Gebäude – am Mehrgenerationenplatz – sitzen am Nachmittag Familien zusammen, Kinder toben am Spielplatz oder fahren mit ihren Fahrrädern auf dem Platz.

Von Laura Hellwig Und Lena Langhoff