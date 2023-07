Bad Hersfelder Maschinen- und Anlagenbauer Grenzebach bleibt Weltmarktführer

Teilen

Die Firma Grenzebach in Bad Hersfeld an der Wippershainer Straße. © Archiv/Eisenberg

Der Bad Hersfelder Maschinen- und Anlagenbauer Grenzebach BSH hat die Krisen der vergangenen Jahre überstanden und bleibt Weltmarktführer im Bereich Baustoffe.

Bad Hersfeld - Der Bad Hersfelder Maschinen- und Anlagenbauer Grenzebach BSH hat die Corona-Krise sowie bislang auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges gut überstanden und bleibt Weltmarktführer im Bereich Baustoffe.

Allein der Auftragseingang lag 2022 bei einem Volumen von 157 Millionen Euro – das ist eine Steigerung von 29 Prozent.

„Der Standort Bad Hersfeld ist absolut sicher“, sagt Geschäftsführer Robert Brier im Interview mit unserer Zeitung. Er hatte vor gut einem Jahr die Geschäftsführung in Bad Hersfeld übernommen.

Zwar habe das Unternehmen auch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten, was man am Auftragseingang gemerkt habe. „Viele haben damals erstmal abgewartet und daher geplante Projekte gestoppt.“ Das Geschäft sei nach der Pandemie aber schnell wieder angelaufen. In Folge des Ukraine-Krieges seien zwar die „Materialkosten durch die Decke getrieben“ worden, dennoch habe Grenzebach bisher keine langfristigen negativen Auswirkungen auf das Geschäft verzeichnet.

Bad Hersfeld ist das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum für Baustoffe und Verfahrenstechnik innerhalb der Grenzebach-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Hamlar in Bayern hat. Brier betont, dass der Standort Bad Hersfeld auch weiter langfristig als Kompetenzzentrum der Grenzebach-Gruppe erhalten bleiben soll, weshalb das familiengeführte Unternehmen auch viel Geld in den Standort mit seinen 270 Mitarbeitern investiere. Im Technikum, den Entwicklungshallen der Firma an der Wippershainer Straße und den dazugehörigen Laboren werden Verfahren zur Weiterverarbeitung von Baustoffen wie Holzfasern, Mineralstoffen und vor allem Gips erprobt. Die entsprechenden Anlagen werden vor Ort entwickelt und von Grenzebach-Mitarbeitern weltweit aufgebaut. Die Firma ist in 55 Ländern aktiv.

Sorgen bereitet dem Unternehmen allerdings der Fachkräftemangel, weshalb Robert Brier auch mehr Investitionen in die Bildung anmahnt. Er sagt: „Wir brauchen die Denker von morgen.“

Bundesministerin besuchte Firma und MSO

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), hat am gestrigen Freitag in Bad Hersfeld die Modellschule Obersberg (MSO) und die Firma Grenzebach BSH besucht. Grenzebach arbeitet seit Jahren eng mit der MSO zusammen, um Schülern Theorie praxisnah zu vermitteln und sie für Forschungsthemen zu begeistern. Geschäftsführer Robert Brier zeigte der Ministerin vor Ort, welche Programme gemeinsam realisiert werden. (Kai A. Struthoff)