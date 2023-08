Großeinsatz in Oberlengsfeld nach verbaler Bedrohung

Von: Mario Reymond, Jan-Christoph Eisenberg

Einsatzort: Das Anwesen in Oberlengsfeld ist auch am Donnerstagvormittag von Einsatzkräften der Polizei durchsucht worden. © Jan-Christoph Eisenberg

Einen polizeilichen Großeinsatz gibt es seit Mittwochnachmittag im Schenklengsfelder Ortsteil Oberlengsfeld gegeben.

Oberlengsfeld - Die Polizei war wegen Hinweisen auf eine verbale Bedrohung in einem familiären Umfeld zur Tat geschritten. Nach uns vorliegenden Erkenntnissen hatte sich eine männliche Person, die zuvor die Bedrohungen ausgesprochen haben soll, auf einem ländlichen Anwesen verschanzt.

Der Mann war wohl bewaffnet, weshalb die eingesetzten Beamten recht umsichtig und unter aller Vorsicht vorgehen mussten. Gegen 22 Uhr am Abend wurde dann auch Bürgermeister Carl Christoph Möller an den Einsatzort beordert, der dort aber auch nichts habe ausrichten können, was zur Beruhigung der Situation hätte beitragen können.

Irgendwann in den Nachtstunden muss die Situation eskaliert sein. Dabei wurde am Donnerstag gegen zwei Uhr ein Hund durch Schüsse tödlich verletzt. Der gesuchte Mann war zwischenzeitlich verschwunden und von der Polizei auch bis zum Donnerstagvormittag nicht gefunden worden.

Da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinde, sei er nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Osthessen dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Der Einsatz in dem Schenklengsfelder Ortsteil dauert aktuell noch an.

