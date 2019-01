Gutachten im Totschlags-Prozess von Lispenhausen war zu spät und zu dick

Im Totschlags-Prozess von Lispenhausen hat ein Gutachten zu den Geo-Daten aus dem Handy des Angeklagten für weitere Verzögerungen gesorgt.

Entgegen aller Erwartungen ist der Totschlagsprozess von Lispenhausen in dieser Woche keinen Schritt vorangekommen:

Weil das vom Fuldaer Schwurgericht beauftragte weitere Gutachten über die Auswertung der Geo-Daten aus dem Handy des Angeklagten erst kurz vor dem Verhandlungstermin eintraf, gab die Kammer einem Antrag der Verteidigung auf Vertagung statt. Auch der für den heutigen Freitag geplante Termin fällt aus.

173 Seiten plus Datensammlung auf CD umfasste die Arbeit des Gutachters, der Fahrzeiten zwischen dem Tatort Lispenhausen und Seifertshausen, dem Wohnort des Angeklagten, dokumentiert hatte. Dem 37-Jährigen wirft Staatsanwalt Andreas Hellmich vor, am 17. Oktober 2017 seine von ihm getrennt lebende Ehefrau erwürgt oder erdrosselt und anschließend die Wohnung in Brand gesteckt zu haben. Der Ehemann bestreitet dies und gibt an, zur mutmaßlichen Tatzeit bereits wieder zuhause gewesen zu sein.

Sein Verteidiger, der Rotenburger Rechtsanwalt Harald Ermel, versucht deshalb, die Handy-Daten, die seinen Mandanten im Bereich der Tatzeit am Tatort positioniert haben, in Zweifel zu ziehen. Das ist Ermel durch erforderliche Nachbesserungen der ursprünglichen Geodaten-Auswertung bereits gelungen.

Aktuell monierte er, dass der Gutachter einen vom Gericht konkret formulierten Auftrag nicht ausgeführt habe. Der Prozess wird am 25. Januar fortgesetzt.

