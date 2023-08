Halbe Million Euro Fördergeld für den Gerätehaus-Neubau in Ronshausen

Von: Thomas Klemm

Bei der Übergabe des Fördergeldbescheids für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ronshausen: Staatssekretär Stefan Sauer (Fünfter von rechts) überreichte den Bescheid an Bürgermeister Markus Becker (Dritter von links). Wehrführer Simon Deisenroth (links) und die Ehrengäste freuten sich mit. © Thomas Klemm

Innenstaatssekretär Stefan Sauer kam fast eine Stunde zu spät nach Ronshausen. Er brachte aber eine halbe Million Euro mit. Da wurde dem Gast die Verspätung gern nachgesehen.

Ronshausen – Zumal zwei Vollsperrungen auf dem Weg nach Osthessen der Auslöser für die Verspätung waren – da nickten die Feuerwehrleute im Ronshäuser Gerätehaus verständnisvoll. Die Förderung über 505 120 Euro fließt in den Neubau des Ronshäuser Feuerwehrgerätehauses am Standort „In der Au“ – die derzeitige Wache ist in die Jahre gekommen (wir berichteten).

Der nicht ganz ernst gemeinte Versuch von Bürgermeister Markus Becker, aus Sauers Verspätung weiteres Kapital zu schlagen – im wahrsten Sinne des Wortes – wurde vom Gast mit einem Lächeln quittiert. Für jede Minute, die der Abgesandte des Innenministeriums zu spät nach Ronshausen gekommen sei, solle der Finanzminister in die Tasche greifen. „Vielleicht kommen so noch einige tausend Euro zusätzliche Förderung zusammen.“

Ernster war die spätere Forderung vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Thomas Specht gemeint, die er während seiner Grußansprache vorbrachte. Eine halbe Million Euro Förderung vom Land sei ordentlich, aber bei einer Bausumme von mehr als sieben Millionen Euro trotzdem nicht angemessen: „Mir kommt es beinahe so vor, als wenn sie eine Palette Steine nach Ronshausen mitbringen, aber nur einen Eimer Speis.“ Spechts Appell an die Landesregierung ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Förderung für Feuerwehr-Belange, für den Brand- und Katastrophenschutz, solle auf 50 Prozent erhöht werden, „damit die Bürger nicht so viel bluten müssen wie bisher.“

Die CDU-Landtagsabgeordnete Lena Arnoldt nahm das in ihrer Grußansprache auf: Nach der Landtagswahl müsse man über die Erhöhung der Mörteleimer ernsthaft nachdenken.

Löschgruppenfahrzeug jetzt auch offiziell übergeben

Ronshausens Bürgermeister Becker freute sich auf jeden Fall über die Finanzspritze. Nach eineinhalbjähriger Vorplanung und der nicht immer einfachen (und konfliktfreien) Suche nach einem geeigneten Standort könnten der Neubau nun kraftvoll angegangen und weitere Gutachten und Planungen in Gang gesetzt werden. Er freue sich, dass alle Beteiligten mit dem Tag der Fördergeldübergabe ein gutes Stück vorangekommen seien.

Vor Ort übergab Staatssekretär Sauer dann auch noch symbolisch das Löschgruppenfahrzeug 10 für den Katastrophenschutz (LF 10 KatS), das vom Land Hessen mit mehr als 110 000 Euro gefördert worden war.

Das LF 10 sei am 19. Januar 2021 „bei uns auf den Hof gerollt“, erinnerte sich der Ronshäuser Wehrführer Simon Deisenroth. Inzwischen habe es vierzig Einsätze hinter sich. Offiziell in Betrieb genommen wurde es jedoch erst jetzt, weil das in Corona-Zeiten nicht möglich gewesen sei. Auch bei der Einweisung des Personals in die Feinheiten des Fahrzeuges grätschte die Pandemie dazwischen. „Wir mussten darauf reagieren und teilweise aus der Ferne mittels Video und Chats unsere Leute einweisen. Das hat gut geklappt.“

Die Freude über das neue Fahrzeug und die Aussicht auf das neue Feuerwehrhaus stand den Ronshäuser Brandschützern ins Gesicht geschrieben. Es soll unter anderem die prekäre Umkleidesituation entschärfen. „Und auch das Parkplatz-Chaos vor der Tür beim Ausrücken gehört dann der Vergangenheit an“, freute sich Wehrführer Deisenroth. (Thomas Klemm)