K+S-Halde Hattorf: Zweite Erweiterungsphase hat begonnen

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Blick von der Bestandshalde auf die Erweiterungsfläche: Während der erste Bauabschnitt der Phase 2 bereits beschüttet wird, läuft rundherum noch der Bau der Basisabdichtung. © Jan Christoph Eisenberg

Die Abraumhalde am Standort Hattorf des K+S-Verbundwerks Werra wird größer – und verändert ihr Gesicht.

Hohenroda/Philippsthal – Nachdem das Regierungspräsidium Kassel im April die zweite von insgesamt drei geplanten Erweiterungsphasen für die Abraumhalde des K+S-Standorts Hattorf genehmigt hatte, sind die ersten Teilflächen inzwischen mit salzhaltigen Rückständen aus der Kaliproduktion beschüttet worden.

Das insgesamt 10,8 Hektar große Areal der Erweiterungsphase 2 im Waldgebiet Stöckig in der Gemarkung der Gemeinde Hohenroda hat das Bergbauunternehmen dazu in zwei Bauabschnitte unterteilt. Auf den ersten vier Hektar ist die Vorbereitung des Untergrundes bereits abgeschlossen und auf der Fläche werden von der seit 2018 in die Höhe gewachsenen, ersten Haldenerweiterung per Förderband die überwiegend aus Steinsalz bestehenden, festen Produktionsrückstände abgelagert.

Auf dem restlichen Gelände wird derzeit mit schweren Maschinen die sogenannte Basisabdichtung hergestellt. Mit dieser mehrlagigen Trennschicht werde weitgehend verhindert, dass salzhaltiges Wasser aus dem Haldenkörper in den Untergrund sickert, erklärt die Leiterin des Halden-Teams im Werk Werra, Hanka Poppitz.

Großbaustelle: Im Vordergrund das planierte Gelände, dahinter die abgedeckte und teilweise mit der Entwässerungsschicht aus Schotter beschüttete, mineralische Dichtung. Die helle Flanke im Hintergrund ist der 2018 genehmigte erste Erweiterungsabschnitt, der dunkle Teil rechts daneben die alte Bestandshalde. © Jan Christoph Eisenberg

Für den Bau der Basis-Abdichtung wurden zunächst der Oberboden abgetragen und das Gelände eingeebnet.

Auf dieses Planum wird im nächsten Schritt eine 55 Zentimeter dicke Dichtung aus zwei Lagen Tonmineralen aufgebracht und mit einem Trennvlies abgedeckt. Es folgt 30 Zentimeter dicke Entwässerungsschicht aus Schotter unterschiedlicher Gesteinsarten, in welche zusätzliche Drainageelemente eingelassen sind. Auf ein weiteres Trenn- beziehungsweise Filtervlies werden schließlich die salzhaltigen Rückstände aufgeschüttet.

Beim ersten, im Jahr 2018 genehmigten Erweiterungsabschnitt habe die mineralische Dichtung noch eine Stärke von 75 Zentimetern gehabt, erklärt Hanka Poppitz. Anhand der dort mit diesem Verfahren gesammelten Erfahrungen habe K+S die Dicke reduzieren und nachweisen können, zugleich eine noch bessere Dichtigkeit zu erzielen. Der Material- und Ressourceneinsatz werde somit verringert.

Jeder Arbeitsschritt für die Basisabdichtung werde von in- und externen Gutachtern überwacht. Die Halden-Teamleiterin verweist zudem auf ein umfangreiches Messstellen- Netz und Monitoring-Programm zu Standsicherheit und möglichen Grundwasser-Belastungen. Die Kapazität der im April genehmigten zweiten Erweiterungsphase reicht laut K+S voraussichtlich bis Mitte 2025.

Das Genehmigungsverfahren zur Phase 3 der Haldenerweiterung läuft aktuell. Die Pläne von K+S umfassen weitere 24 Hektar Fläche. Im Zuge des Vorhabens soll auf den Erweiterungsabschnitten 1 und 2, die aktuell niedriger sind als die alte Bestandshalde, eine weitere Ebene salzhaltiger Rückstände aufgeschüttet werden. Verschweißte Kunststoffdichtungsbahnen trennen die alten von den neuen Haldenabschnitten. Mit der Erweiterungsphase 3 will das Bergbau-Unternehmen ausreichende Kapazitäten schaffen, um dort mindestens bis zum Jahr 2035 die bei der Kaliproduktion am Standort Hattorf des hessisch-thüringischen Verbundwerks anfallenden, festen Produktionsrückstände ablagern zu können.

